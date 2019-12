LNN Show annulé, quel concert Dip Doundou Guiss va-t-il aller le 28 déc, celui d’Akhlou Brick ou d’Elzo Jamdong ? Par Serigne Babacar Dieng

Le trio de choc du Hip Hop Galsen, Akhlou Brick, Elzo Jamdong et Dip Doundou Guiss, avait fait une collaboration musicale dans une vidéo intitulée « Fayma Money». Ils étalaient leurs talents, ce morceau a fait plaisir aux mélomanes du Rap Sénégalais. Mais un bon jour, ils choisissent la même date c’est-à-dire le 28 décembre pour faire chacun un concert respectivement au Stade Caroline Faye de Mbour, au Grand Théâtre de Dakar et au Stade Léopold Sédar Senghor: Ces rappeurs et amis sont-ils devenus ennemis en si peu de temps ?

Presque tout le monde pense que ces rappeurs ont des problèmes, certains soutiennent que Akhlou Brick avait invité Dip Doundou Guiss au Stade Caroline Faye et que l’enfant chéri de Grand Yoff n’avait pas fait le déplacement, d’autres avancent que Elzo Jamdong avait pris cette date en premier pour son festival à Dakar-plateau. En tout état de cause, nul ne peut déduire qu’à travers ces hypothèses qu’ils ont des problèmes particuliers.

Mais un chamboulement de dernières minutes s’est produit: L’annulation du concert de Dip Doundou Guiss !!!

Le LNN Show qui était prévu le 28 décembre prochain, est malheureusement annulé suite à la décision des renseignements généraux de fermer le Stade Léopold Sédar Senghor pour des raisons de sécurité et d’en profiter pour entamer les travaux de rénovation malgré que le rappeur ait l’autorisation de la Directrice du Stade Madame Cécile Faye et du Ministre des Sports Matar Ba.

Dip Doundou Guiss a fait une vidéo pour annoncer la mauvaise nouvelle à ses fans mais par la suite certains ont taxé ce concert d’un coup de pub mensongère avançant même que le rappeur ne peut en aucune manière remplir le Stade Léopold Sédar Senghor qui fait 60 000 places.

Apres tous ces critiques, le rappeur a apporté des éclaircissements supplémentaires concernant l’annulation de son concert LNN Show à travers l’émission Aaru Mbed jusqu’à dire qu’il le fera mais pas en décembre 2019.

Mais tout ce qu’on peut retenir, Pape Sidy Fall ne l’a pas posé la question à savoir s’il a des problèmes quelconques avec Akhlou Brick et Elzo Jamdong, pas de nouvelle, bonne nouvelle…

Tout dernièrement, il a sorti un son intitulé « Président FIFA » pour « clasher » ses ennemis Nitdoff, Ngaaka Blindé, Omzo Dollar, One Lyrical et non ses amis.

Maintenant la question qui taraude l’esprit des mélomanes du Hip Hop Galsen est: Le 28 décembre, Dip Doundou Guiss va faire le déplacement du coté de Mbour, au Stade Caroline Faye ou du coté de Dakar, au Grand Théâtre, …

