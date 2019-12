Famara Ibrahima Sagna installé ce jeudi : Trop tard !

Depuis que le Dialogue national a été ouvert, son Président désigné attend toujours d’être installé. Homme de consensus, dont tous les acteurs politiques nationaux ainsi que membres de la société civile, tout le monde s’accorde sur la désignation de Famara Ibrahima Sagna pour présider le Dialogue national. Cependant, c’est comme si, le pouvoir du Président Macky Sall, après l’avoir désigné, fait dans le clair-obscur. Le Président Famara Ibrahima Sagna, ancien Président du Conseil économique et social, ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, du temps du régime socialiste, est connu pour son indépendance d’esprit. D’ailleurs, il est reconnu pour avoir toujours joué un rôle déterminant qui a aidé les rapprochements entre le Président de la République de l’époque, M. Abdou Diouf et son principal opposant qui était Me Abdoulaye Wade.

Famara Ibrahima Sagna est reconnu pour son indépendance d’esprit. En atteste, sa désignation à la tête du Dialogue national qui n’a fait nul objet de contestation. Est-ce pour cela, pour son indépendance d’esprit que le pouvoir, malgré que les travaux du Dialogue national eussent démarré le pouvoir avait- il retardé l’installation de Famara Ibrahima Sagna, en sa qualité de Président ? Le doute est permis. D’ailleurs, qu’est ce qui justifie que le régime du Président Macky Sall ait attendu tout ce temps, pour enfin décider d’installer le jeudi 26 décembre en sa qualité de Président du Dialogue national. Que d’encre a coulé pendant tout ce temps. Des marches ont été réprimées, des activistes ont été mis en prison, pendant que les prix de l’électricité ont connu une hausse vertigineuse à partir du 1er décembre, la campagne de commercialisation de l’arachide est dans un échec total, le climat social dans le secteur de l’Education et de l’Enseignement supérieur s’alourdit. La question qui s’impose, est à quoi sert aujourd’hui le Dialogue national ? La cloche a retardé, parce que, c’est comme si on a voulu mettre un grain de sable dans la machine pour retarder l’installation du Président Famara Ibrahima Sagna à la tête du Dialogue national. Tout en sachant qu’à la tête du Dialogue national, il serait ouvert à certaines questions, et aurait accepté qu’elles soient mises sur la table.

La rédaction de Xibaaru