Diplomatie : Le Sénégal élu membre du Comité exécutif de l’Organisation de Jeunesse du Mouvement des Non Alignés

L’Organisation de Jeunesse du Mouvement des Non-alignés (NAMYO) basée à Bakou en Azerbaïdjan, conformément à ses statuts, a tenu ce mardi 29 juillet 2025 sa conférence générale. Rencontre durant laquelle monsieur Daouda DIOP, représentant officiel du Chapitre national Sénégal, a été élu membre du Comité exécutif, instance décisionnelle la plus haute de cette Organisation Internationale.

Ainsi parmi plusieurs prétendants, le Sénégal a été élu à la station la plus élevée de l’Organisation Internationale (NAMYO), aux côtés du représentant d’Amérique Latine-Caraibe-Antilles, celui d’Asie, celui d’Europe, et celui d’Océanie.

Pour le Président Daouda DIOP, ce succès éclatant est à mettre au crédit du Président de la République Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et du Premier ministre Ousmane SONKO qui ont repositionné le Sénégal, pour en faire une puissance diplomatique.

L’Afrique est le seul continent où la totalité des Etats est membre du Mouvement des Non Alignés (NAM). La République d’Azerbaïdjan, sous la Présidence de S.E Ilham ALIYEV est à l’initiative de NAMYO bras jeunesse du NAM et abrite le siège dans sa capitale Bakou, avec statut diplomatique.

Le Mouvement des Non Alignés (NAM) est un forum regroupant plus de 121 pays qui ne sont officiellement alignés ni pour ni contre un grand bloc de pouvoir. Elle a été fondée en vue de promouvoir les intérêts des pays en développement dans le contexte de l’affrontement de la guerre froide. Après l’Organisation des Nations Unies, le NAM est le groupement le plus important d’États au monde.

NAMYO Senegal Chapter compte faire de la section nationale un outil à la disposition de la diplomatie sénégalaise, pour contribuer à son rayonnement international, sous l’égide du Gouvernement.

Ainsi, le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, celui de la Jeunesse, des Sports et de la Culture disposent d’un partenaire digne de ce nom dans l’exercice de leurs missions nationales et transnationales.