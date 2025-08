Papa Malick Ndour charge le PRES : «On attendait un souffle, on reçoit un coup de massue»

L’ancien ministre Papa Malick Ndour est sorti de son silence pour critiquer sévèrement le Plan national de redressement économique et social (PRES) présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans une déclaration incisive, il estime que ce programme, loin d’apporter une bouffée d’oxygène à l’économie nationale, risque au contraire d’aggraver les difficultés des ménages et du secteur privé.

« On nous a parlé de redressement économique. On espérait un nouveau souffle pour les ménages, les industries, les commerçants, les importateurs, les agriculteurs. Mais à la sortie, les deux principaux moteurs de notre économie sont plus inquiets que rassurés », affirme l’ancien ministre.

Selon lui, le PRES prépare une « baisse du pouvoir d’achat » avec le ciblage des subventions, la fin des exonérations fiscales dans des secteurs sensibles et un « matraquage fiscal généralisé », y compris pour les petites activités informelles. « Les ménages, déjà étranglés par le coût de la vie, se préparent à souffrir davantage », prévient-il, évoquant une possible hausse des prix de l’électricité, du carburant et du gaz butane.

Papa Malick Ndour fustige également l’absence de mesures incitatives pour relancer une économie « grippée par un an de tergiversations et d’amateurisme ». Il rappelle les conséquences de « l’arrêt irréfléchi » de milliers de chantiers dans le BTP en 2024 et dénonce un « terrorisme fiscal » qui freine les entreprises et décourage les investisseurs.

Sur la relation avec le Fonds monétaire international (FMI), l’ancien ministre établit un parallèle avec la gestion de l’ex-président Macky Sall, qu’il jugeait plus équilibrée. Il rappelle que ce dernier avait résisté à certaines exigences du FMI, notamment sur la réduction des subventions et la suppression des exonérations, pour protéger le pouvoir d’achat et soutenir les secteurs stratégiques. « Macky a su avancer sans casser, et fiscaliser sans terroriser », résume-t-il.

À l’inverse, il accuse le gouvernement actuel d’avoir « cédé à toutes les injonctions du FMI, sans filtre ni précaution ». Selon lui, le ciblage des subventions annoncé transférera la charge sur les ménages, la suppression des exonérations fiscales fragilisera des secteurs clés, et l’élargissement de l’assiette fiscale touchera indistinctement tous les acteurs, jusqu’aux influenceurs et petites entreprises.

Pour appuyer son propos, il cite l’exemple de Canal+, contraint de verser 9 % de son chiffre d’affaires à l’État, une mesure aussitôt répercutée sur les abonnés par une hausse de 10 % des tarifs. « C’est le début d’une inflation généralisée », avertit-il.

Papa Malick Ndour accuse enfin le pouvoir de « victimisation et d’irresponsabilité », cherchant à convaincre l’opinion qu’il a trouvé un pays ruiné pour justifier une politique qu’il qualifie de « récession punitive ». « On attendait un cap, on a eu un choc. On espérait un souffle, on reçoit un coup de massue », conclut-il.