Discours à la Nation : Serigne Saliou Fall écrit au Président Macky Sall

Titre : Lettre ouverte à son Excellence Macky Sall Président de la République du Sénégal.

Source: Discours du Président de la République à la Nation au soir du 3 Avril 2020.

1. Intitulé de la lettre : Tentative d’analyse sur quelques extraits extirpés dudit discours.

2. Base d’appui de la lettre :

« Ceux qui écoutent le discours, et en suivent le meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu a bien

guidés et ce sont ceux-là les gens doués d’intelligence.» Extrait du Saint Coran, Sourate 39

(Les Groupes Homogènes), Verset 18.

3. Eléments d’appréciation de l’intitulé de la lettre :

Ledit discours fut un moment exprimant, des états psychologiques, socioculturels, et

politico-économiques. Telles considérations multidisciplinaires sont propres au Président

Macky Sall dans son style pédagogique.

 « Il est temps de travailler ensemble à l’avènement d’un nouvel ordre mondial qui

met l’humain et l’humanité au cœur des relations internationales. Ensemble, mes

chers compatriotes, tenons bon. Ensemble, restons debout et combatifs. Ensemble,

gardons le cap sur l’objectif d’émergence, par le culte du travail, de la discipline et

du civisme ».

Le Président a décliné sa vision prospective de prise en charge des impacts voire externalités

négatives du Covid-19. Dans cet élan, il a annoncé d’emblée, les mesures d’ajustement social

s’y référant pour le développement politico-économique et social de notre pays.

 « Le gouvernement veillera particulièrement à lutter contre toute pénurie

artificielle et hausse indue des prix. L’ensemble des dépenses liées à la mise en

œuvre du Programme de résilience économique et sociale seront couvertes par le

Fonds de Riposte contre les Effets du COVID-19, FORCE-COVID-19, doté de mille

milliards de FCFA, financé par l’Etat et des donations volontaires ».

A l’occasion de la célébration de notre 60eme anniversaire de l’accession de notre pays à la

souveraineté internationale le discours du Président de la République est un moment

pathétique. L’atmosphère de lutte contre le Covid-19 et les mesures de préventions aidant.

Le discours, prononcé a été écouté, analysé et interprété par différentes catégories sociales

et/ou professionnelles.

Convenons-en, ledit discours est à plus d’un titre, digne d’intérêt. Il suffit de peser les

réactions relayées par la presse pour se faire une idée exacte du degré de réceptivité de

l’enveloppé du discours. Le peuple sénégalais dans la quasi-totalité de toutes ses franges

sociales et intellectuelles a apporté des réflexions, avis, interrogations sur le contenu et

surtout la méthode de mise en œuvre. La traduction sans heurt social au profit de la cible est

d’importance capitale.

Le peuple du Sénégal, au-delà des divergences politiques, idéologiques, religieuses a à s’arc

bouter pour l’envol et /ou l’émergence du pays dans la Paix. C’est l’invite à la relecture

introspective du discours, prononcé, en perspective la cueillette et redistribution des fruits

de la lueur du contenu.

 « Au nom de la Nation, je remercie celles et ceux qui ont déjà contribué au FORCE-

COVID-19 : secteur privé, personnes physiques et partenaires au développement.

J’invite toutes les bonnes volontés à se joindre à cet élan de solidarité nationale ».

4. Teneur des extraits :

Les termes du discours sont consistants, fermes, patriotiques. Il y a donc bien là des raisons

d’en tirer le meilleur au bénéfice de tous, partant d’une appropriation opportune au niveau

général. Il reste que l’appropriation de quelconque discours visant le bien-être social d’une

cible, exige un préalable.

Ce prérequis passe par la compréhension des tenants et aboutissants quant au contenu du

discours et du rôle et place des parties prenantes. La population est en attente de politique

de sortie du Covid-19 est légitimement. Elle est à la fois acteurs et bénéficiaires d’un Sénégal

sorti de cette pandémie n’épargnant personne.

C’est suite, à un stade de mise à niveau démocratique et inclusive du discours, que les

retombées du contenu seront cernées, intériorisées, appropriées pour une utilisation

pratique des effets induits.

 « Les consultations élargies que j’ai tenues la semaine dernière montrent que les

ressorts de notre Nation restent solides. Ne baissons pas la garde. Restons

mobilisés dans l’observance des règles d’hygiène individuelle et collective.

Respectons les mesures édictées par l’état d’urgence. Limitons nos déplacements.

Restons à la maison. Prenons, très au sérieux, cette maladie ».

5. Portée des extraits :

Ledit discours, malgré son originalité et sa solennité, n’échappe guère à cette règle de bonne

gouvernance acceptée par toutes les Ecoles de Management. Il est clairement nécessaire et

justement opportun de manager le contenu à la fois symbolique et emblématique du

discours dans son contexte d’anxiété.

Les idées de projet exprimées doivent porter les fruits escomptés et la consommation être

bien répartie et distribuée avec équité au sein des acteurs bénéficiaires :

 Le peuple du Sénégal.

 « Je veux dire à tous et à toutes que l’Etat ne vous abandonnera pas.

Devant l’urgence, et en attendant une évaluation complète des effets de la crise sur

l’économie nationale, j’ai mis en place un Programme de résilience économique et

sociale, afin de renforcer notre système de santé et soutenir nos ménages, notre

diaspora, nos entreprises et leurs salariés ».

Au demeurant, ce qui donne succès à un discours solennel, c’est le talent de ceux qui le

portent en exercice la portée et la teneur. Tel doigté constitue le défi managérial majeur

autour dudit discours.

 « Le gouvernement veillera particulièrement à lutter contre toute pénurie

artificielle et hausse indue des prix. L’ensemble des dépenses liées à la mise en

œuvre du Programme de résilience économique et sociale seront couvertes par le

Fonds de Riposte contre les effets du COVID-19, FORCE-COVID-19, doté de mille

milliards de FCFA, financé par l’Etat et des donations volontaires ».

Monsieur le Président de la République,

Convenons en, les attentes dans la traduction du discours sur les nouveaux terrains

d’investissements communautaires socio-économiques annoncés par le Président,

nécessitent à une fin un sobre management, hors des sentiers battus.

Le management à visage humain de projet « MVHP » entretue par des Managers hors pairs

constituent un terrain d’application pratique et fertile dudit discours.

Cette Ecole de pensée née suite aux études et constats d’experts en matière de projet

sociaux est aux antipodes des formes classiques connues. Ces dernières méthodes dans leur

sillage ont montré leurs insuffisances et tares criardes ; tant dans le cycle et étapes de projet

visant le bien-être social.

A l’opposé, celle préconisée et soutenue par un grand nombre de bailleurs fonds constitue à

faire ses preuves de succès. Elle épouse la nouvelle donne planétaire : les tics et ses dérivés

numériques. Le Fonds Force Covid-19 est une option pour justement identifier, canaliser,

mobiliser, drainer les ressources attendues. Cette intermédiation financière à visage humain

est à l’épreuve de votre Programme de résilience économique et sociale. Elle est dans son

approche non génératrice d’endettement mais porteuse de développement humain.

Monsieur le Président de la République,

Les piliers de cette forme de faire et de faire faire la chose publique repose sur la

transparence, l’équité et autres formes de bonne répartition et de revalorisation et/ou

réutilisation de ressources humaines. Tels profits à priori doivent être aptes, capables,

disposés à pouvoir confectionner des produis financiers à atteler au Fonds Force Covid-19.

C’est l’expertise pour le bon management dudit fonds, le peuple s’attend parce qu’il veut en

tirer profit légitimement. Le management de cette mesure d’ajustement social requiert des

atouts cliniques qui nécessitent un dispositif cohérent.

La gestion vertueuse est à la fois pluridisciplinaire, mulidimensionnelle et encore complexe

transcende les contingences politiques et appelle à tous pour plus d’humilité et moins

d’entrains calculateurs.

“ Lutte contre le covid-19: C’est le temps de la société !”

La mesure d’accompagnement qui sied est « Faire bloc autour du Discours du Président de

la République à la Nation au soir du 3 Avril 2020. Un projet pouvant s’intituler « Collectif

d’appui au Programme de résilience économique et sociale « CAP / PRES » est

pratiquement ficelé. A l’instar des financiers au long cours qui se sont prononcés sur ledit

programme mettons en relief leurs propos d’experts : L’Etat doit immédiatement se doter

d’une stratégie de mobilisation de fonds. Lesquelles ressources financières hybrides et de

par leurs natures et sources doivent avoir un support hors des formes actuelles désuètes de

capitalisation de fonds et de leur emplois. De même tailler sur mesure le véhicule

d’investissement qui conduirait les produits financiers élaborés à des fins de montage

financier social. L’offre de tels titres inonderait le marché pour une demande inclusive et non

une demande coudée. En effet ces investisseurs seront taillés sur mesure et créés par ledit

collectif « CAP / PRES ».

Monsieur le Président de la République,

Le public ciblé pour la souscription fait un geste monétaire d’union résolue, en choisissant la

forme d’un strict point de vue rendement dans la solidarité participative face à cette maladie

de type nouveau à vaincre. Laquelle cible est les citoyens et les amis du Sénégal. Ce collectif

doit être conscient et rassuré que leur investissement dans le Fonds Force COVID-19 revêt

plusieurs sens : altruisme, gentillesse, bienveillance, bonté, indulgence, humanité, charité,

compassion, largesse, prodigalité, libéralité, philanthropie, volontariat, abandon, cœur,

grandeur, bienfait, don, courage, héroïsme, magnanimité, noblesse, vaillance, valeur…etc.

Et que leur élan de générosité va engendrer avantageusement une valeur ajoutée socio

humaine positive dans la lutte contre le covid-19- Halte à la prorogation du virus.

La société sénégalaise serait partie prenante et les partenaires aptes à s’engager sur la base

d’un document dont l’enveloppé du projet reflèterait clairement :

 Les éléments d’appréciation;

 La fiche synoptique.

Monsieur le Président de la République,

A la lueur des rubriques de ces deux indicateurs, le projet à visage humain en vue, ci-

dessous dessinés constitue une invite au Sénégal pour tous et pour tous.

Le Sénégal et ses partenaires de l’émergence du Sénégal sans commune mesure seront

réceptifs à la solennité de votre discours. Cet envol sans nul doute constitue une motivation

de bonne prise de décision.

Le portait et /ou design dudit Collectif unitaire annoncé est un facteur fédérateur de forces

vives. Le champ pratique du projet demeure une mesure de la réceptivité et se distingue

dans une marque innovatrice circonscrivant la vison globale et nette.

Le spécifique projet attendu serait ainsi libellé dans ses rubriques:

1. Intitulé.

2. But général.

3. Effets escomptés.

4. Utilisation pratique des effets escomptés.

5. Impacts.

6. Retombées tangibles.

7. Effets induits.

8. Perspectives.

9. Cible.

10. Financement.

11. Management

Monsieur le Président de la République,

Est-il besoin de rappeler que quelles que soient l'originalité, la profondeur et la pertinence

de cet historique discours, ceci ne servira pas à grand-chose tant qu'il n'est pas incarné par

des hommes qui le traduisent en actes. Dans cette optique, il est opportun de poser des

mouvements fédérateurs autour dudit discours, de dessiner les voies managériales directes

de suivi et de revalorisation. Il est tout simplement question de croire à la cueillette des

fruits escomptés de votre discours.

Dès lors, c’est suite à une juste appropriation et partage, que ledit discours serait un pas

décisif vers la bonne direction de rupture au profit d’une bonne gouvernance sobre et

vertueuse.

Veuillez Excellence, Monsieur Macky Sall Président de la République du Sénégal, recevoir

mes prières pour un Sénégal sorti gagnant de la lutte contre le Covid-19.

Serigne Saliou Fall, Consultant international en Management de projet Expert en finance.