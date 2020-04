Distribution de l’aide alimentaire : Le CRD réclame la démission de Mansour Faye

Le Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) sur le supposé scandale relatif à l‘acheminement pour la distribution de l’aide alimentaire aux populations démunies, a réclamé la démission du ministre en charge de l’équité territoriale Mansour Faye.

Le fait d’être « beau -frère du Président de la République » est d’avis le CRD, « ne doit pas et ne peut pas être un passeport de licence concussionnaire pour faire comme bon lui semble de nos deniers publics, encore moins un sésame d’impunité ».

À défaut, selon toujours la conférence des leaders, le Président de la République a l’obligation éthique et morale, s’il veut rester logique et cohérent avec sa démarche l’ayant conduit à solliciter une habilitation et à décréter l’Etat d’urgence, de le libérer de toutes charges publiques pour qu’il réponde des faits graves d’hier et d’aujourd’hui malheureusement collés à sa peau!

Le Congrès de la Renaissance Démocratique propose enfin que les décisions portant attribution de marchés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 soient prises dans un cadre de procédure accélérée mais également collégiale afin de garantir la transparence et de supprimer toute suspicion sur le non-respect de principes éthiques en cette période particulière.

Le Congrès de la Renaissance Démocratique de conclure en indiquant qu’il restera vigilant et alerte, tout en exprimant sa totale solidarité au Peuple Sénégalais dans cette épreuve pour que les prédateurs embusqués au sein de l’État ne profitent pas à autrui.