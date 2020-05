Distribution de vivres…Mansour Faye magnifie la transparence

Lançant à Médina Diathbé, département de Podor, la distribution de l’aide alimentaire d’urgence destinée aux ménages vulnérables du département de Podor (Nord), le ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Mansour Faye a déclaré que les ménages bénéficiaires de l’aide alimentaire d’urgence ont été ‘’choisis dans les règles de l’art et dans la plus grande transparence’’. Cette sélection a été rendue possible « grâce au travail accompli par l’administration territoriale, les comités régionaux de pilotage et de validation et de contrôle, sous la supervision des gouverneurs de région’’, a-t-il dit.

Tout le processus a été accompagné par notamment les commandants des zones militaires, les commandants des légions de gendarmerie, a-t-il dit.

Il précise que pour cette aide, 65.104 ménages sont ciblés dans la région de Saint-Louis. ‘’Le département de Podor dispose d’un quota assez important, avec environ 43 pour cent des ménages bénéficiaires de l’appui alimentaire’’, a-t-il indiqué.