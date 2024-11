Djibril Cissé condamné à 8 mois de prison…

Selon les informations rapportées par L’Équipe, l’ancien footballeur Djibril Cissé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia à une peine de huit mois de prison avec sursis et à une amende de 20 000 euros.

Cette décision fait suite à des accusations d’abus de biens sociaux et d’omission d’écritures comptables.

En plus de cette condamnation, le tribunal a prononcé une peine complémentaire interdisant à Djibril Cissé de se présenter aux élections pour les trois prochaines années. Toutefois, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille et de Sunderland a été acquitté des accusations plus graves de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale.

Le procès portait principalement sur la gestion d’une société par actions simplifiée (SAS) dont Djibril Cissé était associé. Cette société a été placée en redressement judiciaire en 2020, mais son compte courant est resté débiteur de 550 000 euros. Selon le parquet, cette situation constitue un abus de biens sociaux.

À l’issue du verdict, Djibril Cissé s’est exprimé sur son acquittement concernant les accusations de fraude fiscale, déclarant :

« J’ai toujours dit que je n’avais pas fraudé le fisc et la justice m’a donné raison. »

Cette déclaration reflète son soulagement face à cette décision, bien que les autres accusations aient abouti à une condamnation.

Les avocats de l’ancien footballeur ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de faire appel de la décision du tribunal. Djibril Cissé accepte donc les sanctions qui lui ont été infligées et semble déterminé à tourner la page sur cette affaire judiciaire.

Ce jugement marque un nouvel épisode dans la vie de l’ex-international français, qui avait fait parler de lui pour sa carrière sportive brillante mais aussi pour ses initiatives entrepreneuriales.

