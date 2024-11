CAN 2025 : Le Ghana ne sera pas au Maroc…

Coup de tonnerre sur les éliminatoires de la CAN 2025. Pour la première fois depuis 2004, le Ghana ne disputera pas une phase finale. Alors qu’une victoire était impérative pour continuer à espérer en être l’an prochain au Maroc, les Black Stars n’ont ramené qu’un match nul d’Angola (1-1). Privé de huit joueurs et non des moindres, le sélectionneur Otto Addo a échoué dans sa mission. Habitué du dernier carré dans les années 2000-2010, le pays aux quatre titres continentaux vit une des pires périodes de son histoire.

Tout le contraire des Comores : huitièmes de finaliste dès leur première participation lors de l’édition 2021 au Cameroun, les Cœlacanthes retrouveront au Maroc la phase finale. Et c’est à Berkane, sur une pelouse… marocaine, que les hommes de l’Italien Stefano Cusin ont décroché leur ticket en venant à bout de la Gambie (1-2).

Coleaders avant cette cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2025, le Mozambique et le Mali s’affrontaient ce vendredi à Maputo dans un match décisif. Servi par Yves Bissouma, Kamory Doumbia a inscrit le seul but de la rencontre (19e), synonyme de qualification pour les Aigles. Tout n’est toutefois pas perdu pour les Mambas. Mais pour accompagner leurs tombeurs du jour, les coéquipiers de l’expérimenté Mexer devront éviter un faux-pas mardi en Guinée-Bissau, qui a ramené d’Eswatini le point de l’espoir (1-1).

L’Égypte en gestion, le Maroc en démonstration

Sans son trio offensif de stars (Salah, Marmoush, Trezeguet), l’Égypte a dû se contenter d’un match nul au Cap-Vert (1-1). À Taher a répondu l’inusable Ryan Mendes, auteur sur penalty de son 21e but en 81 sélections. Cette égalisation ne suffira pas aux Requins Bleus pour éviter l’élimination dans ce groupe C. Le nul entre le Botswana et la Mauritanie (1-1), relance en revanche les Mourabitounes. Une victoire face au Cap-Vert, couplée à une victoire égyptienne sur le Botswana, et les hommes d’Amir Abdou obtiendraient leur ticket pour la phase finale. Le suspense sera donc au rendez-vous jusqu’à la sixième et dernière journée dans ce groupe C.

Tout est en revanche joué dans d’autres groupes. C’était déjà le cas dans le groupe du pays organisateur de la CAN 2025. Assuré du seul ticket en jeu dans cette poule, le Gabon s’est lourdement incliné chez lui face au Maroc (1-4). Menés dès l’entame sur une frappe splendide de Bouanga (5e), les Lions de l’Atlas ont réagi de façon dévastatrice avec trois buts en l’espace de sept minutes sur trois balles arrêtées : Harkass reprenait de la tête un coup franc tiré par Hakimi (17e), avant que Diaz ne frappe deux fois au deuxième poteau sur des corners (21e, 23e).

En seconde période, les remplaçants s’illustraient à leur tour, en particulier Ismael Saibari : après avoir servi En-Nesyri sur le quatrième but (81e), le joueur du PSV Eindhoven inscrivait lui-même le cinquième après avoir infligé à la défense des Panthères un numéro technique de haute volée (90e).

Deux de chute pour la Côte d’Ivoire

En infligeant à la Côte d’Ivoire (1-0), déjà qualifiée sans jouer, sa deuxième défaite en deux journées, la Zambie s’est assurée le second ticket pour le Maroc dans le groupe G. La dernière journée servira simplement à désigner qui, des Eléphants (9 points) ou des Chipolopolos (10), terminera cette campagne éliminatoire à la première place de la poule.

Quant au Zimbabwe, les Warriors ont pris face au Kenya (1-1) le point qui leur manquait pour rejoindre le Cameroun au rang des pays qualifiés du groupe I. Exclu de la précédente campagne de qualification par la FIFA, le petit pays d’Afrique australe disputera au Maroc sa sixième Coupe d’Afrique des Nations. Cette cinquième journée se terminera samedi, avec les deux rencontres du groupe H : Éthiopie – Tanzanie et Guinée – RD Congo.

Résultats de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 :

Groupe A :

Gambie – Comores : 1-2

Buts : M.Barrow (17e) – R.Saïd (25e), Maolida (90e).

Groupe B :

Gabon – Maroc : 1-5

Buts : Bouanga (5e) – Harkass (17e), Diaz (21e, 23e), En-Nesyri (81e), Saibari (90e).

Groupe C :

Botswana – Mauritanie : 1-1

Buts : Baruti (18e) – Koita (6e).

Cap-Vert – Égypte : 1-1

Buts : R.Mendes (63e, sp) – Taher (31e).

Groupe F :

Angola – Ghana : 1-1

Buts : Zini (63e) – J.Ayew (19e).

Groupe G :

Zambie – Côte d’Ivoire : 1-0

But : K.Musonda (43e).

Groupe I :

Mozambique – Mali : 0-1

But : K.Doumbia (19e).

Eswatini – Guinée-Bissau : 1-1

Buts : Mkhonta (80e, sp) – C.Mané (87e).

Groupe J :

Zimbabwe – Kenya : 1-1

Maswanhise (32e) – Ayunga (52e).

Groupe K :

Ouganda – Afrique du Sud : 0-2

Buts : Morena (49e), Maswanganyi (89e).

