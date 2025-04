Dr Madior Ly : «Des institutions fortes protègent le peuple des dérives de leurs dirigeants»

Des institutions fortes protègent le peuple des dérives de leurs dirigeants.

Le Conseil constitutionnel, en tant que gardien de la Constitution, vient de poser un acte historique et crucial dans la préservation de l’État de droit et de la stabilité démocratique. Il réaffirme ainsi son engagement à garantir que les lois et les décisions politiques respectent les principes fondamentaux de la République. En assurant un cadre juridique solide, ces institutions protègent les citoyens contre les dérives potentielles et assurent une continuité dans la gouvernance, indépendamment des changements politiques. Elles contribuent ainsi à renforcer la confiance du public dans le système démocratique et à promouvoir une gouvernance responsable et transparente.

Merci au Pr Thierno Alassane Sall pour ce courage.

Dr Madior Ly