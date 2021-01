Les organisations et personnalités signataires de la présente déclaration sont préoccupées par l’arrestation et le placement sous mandat de dépot de Boubacar Séye, président de l’Organisation Non Gouvernementale Horizons Sans Frontières (HSF).

Boubacar Séye a été arrêté le vendredi 15 janvier 2021 par la Police de l’Air et des Frontières, à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar, à la requête de la section de recherche de la gendarmerie nationale. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le mardi 19 janvier pour diffusion de fausses nouvelles suite à une déclaration faite au sujet des fonds reçus par l’Etat du Sénégal et les Etats africains en général, de l’Union Européenne, pour lutter contre l’émigration clandestine.

Boubacar Séye nous a informé avoir remis aux enquêteurs les documents reçus de la représentation de l’Union Européenne au Sénégal et qui constituent le fondement de ses propos.

Dans une interview accordée au journal l’Observateur au mois d’octobre 2020, Boubacar Séye interpelle l’Etat du Sénégal et les Etats africains sur l’utilisation faite des fonds reçus par l’Union Européenne pour lutter contre l’émigration et demande un audit de ces fonds. Cette interpellation est légitime, au vu de la recrudescence du phénomène de l’émigration clandestine et du grand nombre de jeunes africains qui perdent la vie en cherchant à aller en Europe. Elle constitue en outre un droit de tout citoyen dans un Etat démocratique, respectueux de la liberté d’expression et des principes de transparence et de bonne gouvernance. Nul ne devrait donc être inquiété, au Sénégal, pour avoir exercé ce droit.

Les signataires de la présente déclaration exhortent l’Etat du Sénégal à libérer immédiatement et sans condition Boubacar Séye et à abandonner toutes les charges retenues contre lui.

L’état de santé fragile de Boubacar Séye constitue une raison supplémentaire de le libérer, surtout en cette période de pandémie de Covid19.

– AfriKaJom Center

– Amnesty International Sénégal

– Article 19 Afrique de l’Ouest/Sénégal

– ENDA Tiers-Monde

– Horizons Sans Frontières

– LEGS Africa

– Ligue Sénégalaise des Droits Humains

– Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homm

– ONG 3D

– ONG Otra Africa

– Syndicat des Travailleurs de la Santé And Gueusseum

– Professeur Amsatou Sow Sidibé, Car leneen

– M. Abdoul Mbaye, Président ACT

– Y en a marre