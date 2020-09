Du naufrage du Joola au Dix-huitième anniversaire…

Souviens-toi du Joola, tel est l’ouvrage de Patrice AUVRAY, un des rescapés du naufragés du bateau. Ce dix-huitième anniversaire est un signal de détresse à la fois contre l’oubli d’un drame qui a fait 1863 victimes, des vies brisées et des familles effondrées, des larmes inachevés pour des passagers qui n’arriveront jamais. Les questions persistent et les réponses désistent, un accident sans coupable, un dossier finalement classé sans suite en 2003 et les accusés bénéficient de non-lieu. Même si le thème choisi cette année est le renflouement, il est aussi urgent de reschématiser la trajectoire compte tenu des crises sociales qui sévissent aujourd’hui au Sunugal.

Rappel : Le ‘’JOOLA’’ était un navire à passagers ; il a été construit en 1990 aux chantiers navals Allemands de GERMERSHEIM dans le cadre d’un contrat de prêt entre le Gouvernement du Sénégal et la KFW d’Allemagne pour un coût d’acquisition de l’ordre de 4 milliards de F CFA. Il a été remis officiellement au Gouvernement du Sénégal le 12 Novembre 1990 et régulièrement immatriculé à Dakar sous le n° DAK 850 étant à préciser que le port d’attache mentionné sur le navire est Ziguinchor. Pour son exploitation, l’Etat du Sénégal, depuis sa mise en service, avait défini plusieurs modes de gestion qui correspondent à trois périodes différentes allant de 1990 à 2002. Même si ce ne sont que des rappels, il faudra aussi relater que du 31 Août 2001 jusqu’au 10 Septembre 2002, le bateau était en panne à DAKARNAVE. 250 millions de francs CFA plus un expert du MAN Allemand, ont été mobilisés pour replonger le navire dans les eaux. Le bateau n’était pas en conformité avec les règles internationales relatives à la mise en place du Système Mondial de Détresse et de Sauvetage en Mer (SMDSM) en vigueur depuis Février 1999. Les balises de détresse, si elles existaient encore à bord, n’avaient pas fonctionné, certainement par défaut d’alimentation. Des manquements qui ont fini par anéantir des milliers de vie. Qu’est-ce qu’il en était du projet du bateau en termes de coût, délai et qualité ? Où est le constructeur MAN Allemand ? Qu’advient-il des familles des victimes ? voilà autant de préoccupations longtemps soulevées et jamais dépassées.

La plus grande catastrophe maritime jamais vue dans le monde qui devrait cependant permettre à l’humaine créature d’être plus vigilante. Une faillite qui aurait permis aux uns et aux autres de penser le changement au lieu de changer le pansement. L’urgence est de refaire communauté pour en finir avec les comportements à risque. Le Sénégal dispose aujourd’hui d’un système de transport aussi bien vulnérable que risqué.

De 2002 à nos jours, le Sénégal aurait enregistré plusieurs naufrages : plus de 15 000 décès dus aux accidents, des milliers de victimes d’inondations, des crashs, des marchés qui prennent feu, des cas de noyade, des épidémies, des enfants sacrifiés…. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les accidents de la circulation constituent la principale cause de mortalité dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ils représentent la première cause de décès chez les jeunes de 15-29 ans, engendre la mort des usagers vulnérables (la moitié des personnes tuées sur la route sont des piétons, cyclistes et motocyclistes, etc.), ces accidents représentent également la septième cause de mortalité d’ici 2030.

Le devoir du citoyen face aux naufrageurs :

Il est temps que l’homme se fixe à lui-même son but. Il est temps que l’homme plante le germe de sa plus haute espérance comme parlait Zarathoustra à son peuple. S’il en est ainsi, il relève du citoyen de mettre en exécution ses devoirs et remettre en cause le projet diabolique déjà tracé. Les citoyens doivent respecter les lois afin de vivre ensemble dans une société organisée. C’est l’assurance que la liberté, les droits et la sécurité soient garantis pour tous. En plus du respect des lois, chacun a le devoir de faire preuve de civisme et de civilité. En chacun de nous, de se désigner comme des ‘’veilleurs de Sangomar’’ et remplir cette charge de patriote, ainsi, le Nouveau Type de Sénégalais ne peut plus être celui-là qui ferme les yeux face aux dangers qui guettent ses semblables.

Face à un danger grave et imminent, l’obligation est pour le citoyen d’alerter avec une fermeté extrême : c’est le cas des lanceurs d’alerte qui en 2002 n’étaient pas si nombreux. En définitif, un lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international. Un danger grave est cependant « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». Hors l’imminence renverrait au fait que le danger est « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ». L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. Pourtant il semble que le bateau se soit perdu en mer au cours d’une rotation en 2001, plus encore la dernière visite technique du 23 septembre 2002, soit 13 jours après la reprise des rotations et 3 jours avant la catastrophe, révélait encore la défaillance des appareils de bord. La sécurité était minimale : les attaches pour arrimer dans les garages du pont inférieur les marchandises et les véhicules paraissaient absentes. Quant au matériel de sauvetage (bouées, canots), il était de qualité défectueuse et en quantité insuffisante pour le nombre de personnes embarquées. A la place de 550 tickets si le guichetier vend 2000 tickets, l’ultime receveur devrait normalement constater quelque chose d’anormale. Et ces ‘’mashla’’ ont abimé en quelques minutes le bateau, hélas une nuit noire du 26 au 27 Septembre 2002 et point de secours entre 23 h jusqu’à 8h.

PAIX ETERNELLE AUX AMES DES DISPARUS !

Ousmane Sarr, Travailleur social spécialisé