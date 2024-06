Du nouveau dans l’affaire opposant Khaby Lame à Expresso

Le contentieux entre le célèbre influenceur Serigne Khabane Lame connu sous le nom de Khaby Lame et l’opérateur de Téléphonie Expresso sera vidé le 1er juillet 2024 apprend Libération. En effet, Khaby avait assigné devant le tribunal l’opérateur Expresso qu’il accuse d’utiliser frauduleusement son image.

Pour rappel, à travers la structure Iron corporation Srl qui est l’agent exclusif et mondial de la gestion, la diffusion et la promotion de l’influenceur, Khaby Lame et le groupe Expresso avaient signé, le 17 janvier 2022, un contrat de partenariat pour un montant de 90.000 euros soit plus de 59 millions de francs CFA. Malgré l’expiration du contrat qui était d’un an et sa non-reconduction, Expresso a continué à exploiter l’image de l’influenceur dont la photo trône d’ailleurs sur la façade de son siège.

Pour le préjudice subi, Khaby Lame réclame 10 milliards de Fcfa à Expresso.