Dundal PS ou le refus de la mort politique (Par Selbé Niady Diouf) 

Ce manifeste est bien plus qu’un simple texte politique, il incarne un espoir, un dernier sursaut, une volonté lucide de refuser l’effacement et la résignation. À l’heure où notre Parti est menacé de marginalisation durable, Dundal PS apparaît comme un acte de courage collectif et de responsabilité.

Dundal se bat pour préserver notre héritage politique, de Senghor à Diouf, et s’inscrit dans la lignée de l’engagement total d’Ousmane Tanor Dieng, dont le dévouement au Parti fut constant jusqu’à son dernier souffle. Parler de plagiat relève soit de la mauvaise foi, soit d’une ignorance crasse du fonctionnement du parti. Les propositions évoquées dans ce texte ne sont pas tombées du ciel : elles émanent, pour l’essentiel, des mêmes responsables et militants qui signent aujourd’hui ce manifeste, acteurs centraux des séminaires, et réflexions et productions internes. On ne plagie pas ses propres idées.

Dire que ce manifeste n’apporte pas de solutions, c’est soit ne pas l’avoir lu, soit ne pas disposer d’une capacité minimale de synthèse, soit faire preuve d’une très mauvaise foi politique.

Le manifeste ne se limite pas à un constat alarmiste. Il pose un diagnostic lucide de la situation du Parti et propose, de manière structurée, des axes précis de redressement : clarification de la ligne politique, réforme des statuts et des structures, refondation du leadership à travers un congrès crédible, revitalisation des bases militantes, investissement dans la jeunesse, les femmes et la diaspora, et modernisation de la communication.

Ce sont là des solutions politiques, pas des artifices de communication, ni des activités de façade. Un manifeste fixe une direction, une méthode et une ambition ; il ne remplace ni les instances ni les mécanismes de mise en œuvre.

En réalité, ce texte dérange parce qu’il oblige à sortir du confort de l’immobilisme et à affronter les causes profondes de nos échecs. Et c’est précisément pour cela que certains préfèrent nier l’évidence plutôt que de discuter sérieusement des solutions proposées.

Quant à la commission spéciale brandie comme un alibi, elle ne saurait être un instrument de confiscation du débat ni un bâillon imposé aux militants. La vitalité d’un parti se mesure à la pluralité de ses expressions, pas à l’obéissance silencieuse. Ceux qui écrivent, proposent et interpellent ne sabotent pas le parti : ils refusent qu’il s’enlise.

Les vraies raisons, en effet, sont ailleurs. Elles résident dans la peur de voir d’autres voix émerger, d’autres intelligences s’imposer, et d’autres dynamiques concurrencer des postures usées. Le problème n’est ni le texte, ni ses signataires. Le problème, c’est l’incapacité de certains à accepter que le débat politique ne leur appartient plus.

Dire que le Parti socialiste n’est pas dans l’immobilisme relève aujourd’hui du déni. Les faits sont têtus. Depuis des mois, voire des années, le Parti annonce des réformes sans qu’aucune ne se traduise concrètement dans les actes. La commission spéciale, présentée comme une réponse aux attentes des militants, n’a produit à ce jour aucun résultat visible, aucune feuille de route claire, aucun calendrier crédible.

Cette commission s’est transformée en un simple moratoire politique, un instrument destiné à gagner du temps et à neutraliser les revendications internes. Pendant ce temps, le Parti s’enlise, perd en lisibilité et s’éloigne davantage de sa base militante, notamment de sa jeunesse.

Pendant que la quasi-totalité des partis politiques, au Sénégal comme ailleurs, s’engagent dans des dynamiques de renouvellement, le Parti socialiste semble figé dans des schémas dépassés. Nous ne sommes plus à l’ère des commissions interminables dont les conclusions, quand elles existent, ne servent qu’à justifier l’inaction. Le temps politique s’est accéléré, et le Parti socialiste refuse manifestement de s’y adapter.

Un congrès spécial devait se tenir à l’issue des travaux de la commission, initialement annoncé pour le mois de décembre. Décembre est passé. Janvier aussi. Nous sommes désormais en février, et il n’y a rien : ni congrès, ni date, ni explication convaincante. Ce silence alimente le sentiment de mépris et renforce la défiance des militants.

La jeunesse socialiste paie le prix fort de cette stratégie d’attente. Au lieu d’être accompagnée, formée et responsabilisée, elle est maintenue dans une position subalterne, sommée de patienter indéfiniment. Cette attitude est perçue comme une forme de cynisme politique : pourquoi être si dur avec ses propres jeunes, pourquoi étouffer leur espoir au lieu de l’encourager ?

La responsabilité de cette situation incombe directement à la direction actuelle du Parti. Le leadership d’Aminata Mbengue Ndiaye ne peut se soustraire à ce constat. Gouverner, c’est décider. Diriger, c’est trancher. Or, l’absence de décisions fortes et de perspectives claires plonge le Parti dans une crise de confiance profonde.

Les militants ne demandent pas l’impossible. Ils exigent simplement de la clarté, du courage politique et une volonté réelle de transformation. Le Parti socialiste ne pourra pas se relever en différant sans cesse les échéances ni en demandant à sa base d’attendre encore et toujours.

Le temps des déclarations d’intention est révolu. Celui de l’action est venu. À défaut, le Parti socialiste risque de continuer sa lente marginalisation, prisonnier de ses hésitations et de son refus d’affronter la réalité.

« D’ici ou de la diaspora, kamikazes de la plume envoyés pour éteindre ce feu ardent : nous ferons front. »

Selbé Niady DIOUF ancienne SG du Mouvement des jeunes socialistes

Sénégalais en Europe (MJESE)

Coordination Parti Socialiste du Sénégal en France