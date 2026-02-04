Démantèlement d’un réseau de fraude au sein d’une représentation diplomatique : le Commissariat du Plateau frappe fort

Le Commissariat d’arrondissement du Plateau a mis fin à un vaste réseau de fraude impliquant une représentation diplomatique établie au Sénégal. Les faits portent sur des chefs d’accusation de vol, association de malfaiteurs, retraits frauduleux ainsi que faux et usage de faux en écriture.

L’affaire a éclaté à la suite d’une plainte déposée le 23 janvier 2026 par une ambassade, faisant état du vol de plusieurs chèques. Les investigations ont permis d’établir que cinq chèques avaient initialement été soustraits, dont quatre déjà encaissés pour un montant total de 3 362 700 FCFA. Les vérifications menées auprès de l’établissement bancaire ont révélé que les signatures ainsi que les cachets apposés sur les documents étaient falsifiés.

Au cours de l’enquête, la disparition d’un chéquier de 50 feuillets a également été constatée dans le bureau du Chancelier. Ce vol a permis un retrait supplémentaire estimé à 820 300 FCFA, aggravant ainsi le préjudice financier.

L’exploitation des images issues de la vidéosurveillance a été déterminante. Les enquêteurs ont identifié le comportement suspect d’un agent de l’ambassade. Interpellé puis confronté aux éléments de preuve, celui-ci est passé aux aveux. Doté de compétences en infographie, il procédait lui-même à la falsification des documents à l’aide de son ordinateur. Pour l’encaissement des chèques, il faisait appel à des complices munis de cartes nationales d’identité, rémunérés à hauteur de 100 000 FCFA par opération.

Malgré ses tentatives pour effacer les traces numériques et sa déclaration affirmant avoir brûlé le chéquier volé, une perquisition menée à son domicile a permis de retrouver le carnet de chèques dissimulé dans sa chambre.

Le principal mis en cause, présenté comme le cerveau du réseau, ainsi que son complice majeur ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels autres participants à cette opération frauduleuse.