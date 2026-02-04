Sédhiou : Un individu interpellé pour trafic de chanvre indien et détention illégale d’arme

Le Commissariat central de Sédhiou a procédé, ce mardi 3 février 2026, à l’interpellation d’un individu suspecté de trafic de chanvre indien et de détention d’arme sans autorisation administrative.

Cette opération est le fruit de l’exploitation minutieuse d’un renseignement opérationnel ayant conduit les éléments de la police à effectuer une perquisition au domicile du mis en cause. Celle-ci a permis la saisie de vingt-et-un (21) kilogrammes de chanvre indien, d’une balance de précision, de deux couteaux, d’un fusil de chasse ainsi que de onze cartouches.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin d’identifier d’éventuelles complicités et de déterminer l’étendue du réseau.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts constants déployés par les forces de sécurité pour lutter contre le trafic de drogue et la détention illégale d’armes, dans le but de préserver la sécurité des personnes et des biens dans la région de Sédhiou.