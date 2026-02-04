L’impossible démocratie en Afrique (Par Rassoul Ba) 

Un pays de la sous-région songerait à supprimer tous les partis politiques. Quelle honnêteté ! Vraiment pourquoi organiser des éléctions si les jeux sont joués d’avance.

La dernière victime de ces mascarades électorales est Bobi Wine l’ougandais. Dès la campagne éléctorale sa tête fut mise à prix . Plus de trente de ses partisans y laissèrent la vie. Depuis ,le candidat vraiment malheureux se terre quelque part. Sa famille est prise en otage. L’autre candidat moins chanceux est incarcéré dans un camp militaire. Il a presque perdu l’usage de ses jambes. Dans un pays proche du sien, la Tanzanie, les élèctions se sont terminées par un massacre.

En Afrique de l’Ouest , la confiscation est plus subtile. Les constitutions sont remodelées pour permettre aux présidents de rester à vie ou de se choisir un dauphin dans un cadre légal. L’éléction n’est qu’un rituel vidé de sa substance . L’opposition de contribution ou de complaisance y est bridée pour légitimer les mascarades . Les vrais opposants sont presque tous en exil, en prison ou disparus mystérieusement.

Partout, les formes diffèrent mais la logique est la même: le pouvoir se protège du peuple et resserre son étau autour de l’opposition.

Les mémoires de Njoob Jaara.