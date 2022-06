Revue de presse : El Hadj Malick Sy, politique et justice à la UNE

Les journaux de ce samedi 25 juin 2022 ont mis en exergue la sortie du porte-parole du ministère de la Justice sur les ‘’attaques contre le fonctionnement de la Justice’’, des sujets politiques et la commémoration du centenaire du rappel à Dieu de Seydi El Hadji Malick Sy, fondateur au Sénégal de la Tidianya.

‘’Le ministère de la Justice dit son ras-le-bol des coups de boutoir de l’opposition’’ affiche à sa Une Vox Populi qui renseigne que ce département ministériel, dirigé par Me Malick Sall ‘’réaffirme les sacro-saints principes’’.

Dans ce journal, le directeur des Affaires criminelles, Yakham Lèye, porte-parole de ce département indique que : ‘’La Justice ne cherche ni à plaire, ni à déplaire et ne saurait non plus être intimidée ou distraite’’.

Il précise que ‘’la Justice ne peut pas et ne doit pas être distribuée au gré de surenchères médiatico-politiques ou des besoins contingents de quelques personnes quel que ce soit le bord où elles se situent’’.

Les Echos aussi ont commenté cette mise au point et titre : ‘’Attaques contre la Justice : le ministère sort de sa torpeur et dit ses vérités’’. Dans ce journal, Yakham Lèye rappelle que la Justice ‘’doit demeurer intransigeante par rapport aux principes qui la gouvernent.

Dans les colonnes de Bès bi le journal, aussi, le porte-parole du ministère de la justice précise que : ‘’l’obéissance à la Loi et le respect de l’autorité de l’Etat sont des exigences’’.

‘’Les instruments de la démocratie ne doivent pas être utilisés contre la démocratie’’ fait savoir dans le journal Enquête Yakham Lèye, avant d’inviter les citoyens et acteurs politiques en particulier ‘’à user de leurs droits démocratiques avec responsabilité’’.

D’autres quotidiens ont mis le focus sur l’actualité politique dans un contexte assez ‘’tendu’’ entre le pouvoir et une grande partie de l’opposition à l’approche de la campagne électorale pour les législatives du 31 juillet prochain.

‘’Accusations contre accusations : BBY-YAW, la guerre des maux’’ barre la Une de l’Observateur.

Selon l’Obs, ‘’la coalition Benno Bokk Yakaar prend très au sérieux les menaces sur la sécurité du pays’’.

Il rapport une déclaration en ce sens, lors d’un point de presse vendredi, la majorité au pouvoir.

’’Les groupes d’intérêts qui entretiennent avec succès les rebellions, les attentats, l’affaissement des Institutions étatiques dans nombre de pays de la sous-région Ouest Africaine ont désormais clairement notre pays dans leur ligne de mire’’, alerte les auteurs de cette déclaration.

Dans le même, rapporte cette publication ‘’Yewwi Askan Wi vilipende Macky Sall devant les Nations Unies’’ pour dénoncer ‘’la violation des droits de l’homme’’ au Sénégal. et l’injustice. ‘’Le combat contre les violations des Droits de l’homme au Sénégal prend une autre tournure’’, selon L’Obs.

‘’Emprisonnement d’opposants, interdiction de manifester : le grand bon en arrière’’ souligne pour sa part, Walfquotidien et parle d’une ‘’gouvernance démocratique à reculons’’.

Selon ce journal : ‘’En dix ans, le Sénégal n’a pas bougé d’un iota au plan de la gouvernance démocratique. Le pays est exactement là où il était en 2011’’.

‘’Nous avons la même configuration politique avec un président de la République qui a épuisé ses deux mandats et qui cherche à briguer un troisième par la force et qui excelle dans la violation des libertés avec l’interdiction des manifestations et l’emprisonnement d’opposants, etc’’, informe Walfquotidien.

D’autres publications ont elles mis l’accent sur le centenaire (1922-2022), du rappel à Dieu de Seydi El Hadji Malick Sy, le fondateur de la Tidianiya notamment sur ses actions et ses enseignements.

‘’Centenaire du rappel à Dieu de Seydi El Hadji Malick Sy : Maodo, l’œuvre intemporelle’’, titre le Soleil. Ce journal informe en même temps que le chef de l’Etat, Macky Sall, se rend ce samedi à Tivaouane, cité religieuse du guide spirituel, située dans la région de Thiès.

La publication indique que les festivités commémoratives du centenaire de la disparition de Seydi El Hadji Malick Sy se déroulent du 24 au 27 juin, dans la ville sainte de Tivaouane autour du thème : ‘’Seydi El Hadji Malick Sy, 100 ans après : lumière sur sa vie et son œuvre’’.

Sur ce sujet, le Quotidien écrit : ‘’centenaire de la disparition de El Hadji Malick Sy : les 100 temps de Mawdo’’.

‘’Il y a 100 ans que s’éteigne le fondateur de la Tidianiya, El Hadji Maodo Malick Sy. C’était le 27 juin 1922 à Tivaouane’’, renseigne cette publication.

Elle ajoute : ‘’L’œuvre de Maodo, une source intarissable et inépuisable qui a consacré toute sa vie au service exclusif d’Allah et de son prophète Mohamed (PSL) sera revisitée durant 4 jours à la cité religieuse de Tivaouane’’.

Dans le même temps, l’AS informe que le président de la République sera à Tivaouane pour entre autres effectuer la pose de la première pierre du nouvel hôpital de la ville.

‘’Pose de la première pierre du nouvel hôpital de la cité de Maodo, aujourd’hui : Macky dote Tivaouane d’un joyau de 46 milliards’’.

Source APS