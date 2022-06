La femme tue son mari avec la complicité avec son petit ami

Une femme du Texas, qui a une fois plaidé en larmes à la télévision pour obtenir de l’aide afin de retrouver le meurtrier de son mari, a été condamnée à la prison à vie pour avoir convaincu son petit ami de commettre le meurtre brutal.

Jennifer Lynne Faith, 49 ans, a été condamnée mardi 21 juin dans une salle d’audience fédérale après avoir plaidé coupable en février d’avoir utilisé le commerce interétatique dans la commission d’un meurtre pour compte d’autrui dans la mort de son mari Jamie Faith.

Jamie Faith, un cadre d’American Airlines a été abattu lors d’une promenade devant son domicile d’Oak Cliff le 9 octobre 2020, selon un communiqué du bureau du procureur américain du district nord du Texas.

“Mme Faith a fait tout un théâtre à la suite du meurtre de son mari. Elle a raconté son histoire en pleurs aux journalistes et aux forces de l’ordre, puis est rentrée chez elle pour orchestrer sa dissimulation« , a déclaré le procureur américain Chad Meacham après la condamnation.

“Mais les larmes de crocodile n’ont pas arrêté les fédéraux. Nous étions déterminés à obtenir justice pour Jamie, et avec l’imposition par le juge d’une peine d’emprisonnement à perpétuité cet après-midi, nous nous rapprochons un peu plus. »

Jennifer – qui était avec son mari au moment du meurtre – a décrit le meurtre au détective des homicides de Dallas Chris Walton lors d’un interrogatoire le jour du meurtre.

Elle a dit: « Je me suis retournée et j’ai juste vu cette personne tirer et tirer. Je ne pouvais pas croire, je ne le connaissais pas. » Elle a ajouté: « Beaucoup de coups, cinq, six, peut-être. Et il a juste continué.”

Jennifer a poursuivi en décrivant le tueur comme ayant des « yeux sombres » et a affirmé que l’homme avait tenté de la plaquer au sol après qu’elle ait commencé à crier.

“Il a essayé de m’attaquer tout le temps que je criais », a-t-elle déclaré.

Jennifer s’est ensuite rendue dans les médias locaux pour implorer le public de l’aider à retrouver le meurtrier de son mari.

“Oh mon Dieu ! Si vous savez ce qui s’est passé, j’en ai besoin pour conclure« , a-t-elle dit à KDFW en larmes. « J’ai besoin de donner un sens à tout ça. »

Mais les autorités disent maintenant que le tueur présumé était un homme que Jennifer connaissait très bien et l’a même une fois qualifiée de « seul et unique amour »…

Jennifer a admis dans des documents de plaidoyer avoir convaincu son petit ami Darrin Ruben Lopez – un vétéran handicapé de l’armée américaine qui a subi une lésion cérébrale traumatique – de tirer sur son mari dans un complot calculé pour l’éliminer. Lopez, qui vivait dans le Tennessee au moment du meurtre, fait face à des accusations de meurtre dans cette affaire, mais son procès est toujours en cours.

Les procureurs ont déclaré que Jennifer avait fourni à Lopez « de l’argent et des cadeaux » et avait même utilisé les fonds d’un compte GoFundMe créé pour elle après le meurtre pour payer ses cartes de crédit.

Les autorités ont déclaré que Jennifer avait réussi à convaincre son petit ami de commettre le meurtre après lui avoir fait croire qu’elle était physiquement et s3xuellement abusée par son mari. Elle a créé de faux comptes de messagerie, dont un où elle s’est fait passer pour son mari qui a nargué Lopez avec « des détails sur des abus physiques et s3xuels extrêmes qui ne se sont jamais réellement produits », selon un acte d’accusation dans l’affaire obtenu par la WFAA. Pour rendre les abus plus réalistes, les autorités ont déclaré qu’elle avait admis avoir envoyé à Lopez des images d’archives d’abus qu’elle avait téléchargées en ligne, prétendant qu’elles décrivaient ses propres blessures.

Le couple, qui rêvait de commencer une nouvelle vie ensemble dans le Tennessee, a élaboré un plan pour se débarrasser de Jamie le lendemain de la célébration de leur 15e anniversaire de mariage par Jennifer et Jamie, ont annoncé les autorités. Lopez aurait « attendu » chez un voisin jusqu’à ce que Jennifer et Jamie sortent pour promener leur chien. Il est accusé d’avoir ouvert le feu, frappant Jamie sept fois avant de décoller dans une camionnette noire Nissan Titan.

Les enquêteurs ont découvert l’arme utilisée pour tuer Jamie à l’intérieur de la maison de Lopez à Cumberland Furnace, dans le Tennessee, et ont trouvé des preuves suggérant que Jennifer avait contacté Lopez après que les enquêteurs aient commencé à faire pression pour rédiger une histoire de couverture.

Lopez a été arrêté en janvier 2021. Jennifer a été arrêtée le mois suivant.

Les enquêteurs pensent que Jennifer a peut-être été motivée pour commettre le meurtre par…Lire la suite ici