Le gendarme vole une télé mais le taximan le ramène sur les lieux du vol

A Yopougon (Abidjan), un gendarme vole une télé écran plasma mais est ramené sur le lieu du vol par un chauffeur de taxi

Le vol par effraction commis, le mercredi 22 juin 2022, à Yopougon par le MDL G.B. a mal tourné pour lui. Le taxi qu’il a pris en course pour aller vendre la télé écran l’a ramené sur le lieu du vol.

Un élément de la gendarmerie nationale est accusé de vol par effraction chez Jean S.F, un technicien domicilié à Yopougon Ananeraie. En effet, muni d’un trousseau de clés, le Maréchal des logis (MDL) G.B. s’est introduit, le mercredi 22 juin 2022, au domicile de la victime et volé sa télévision écran plasma.

Heureux à l’idée de faire une bonne recette avec ce client particulier, il l’embarque non sans prendre soin de son coli

Le forfait accompli sans anicroche, le Maréchal des logis G.B. hèle un taxi et le chauffeur du véhicule marque un arrêt. Le gendarme lui indique sa destination. Heureux à l’idée de faire une bonne recette avec ce client particulier, il l’embarque non sans prendre soin de son coli. Les voilà partis pour la destination indiquée.

Après avoir parcouru une bonne distance, le chauffeur du taxi qui jette de temps en temps des coups d’œil sur son client, histoire de lui faire savoir qu’ils sont presqu’arrivés. Mais à sa grande surprise, le gendarme indique la direction d’un fumoir où il comptait brader la télévision.

Dès lors, le taximan est situé sur la nature de son client. Il sait que quelque chose ne tourne pas rond et refuse de poursuivre la course avec le Maréchal des logis. Il donne un coup de volant et fait demi-tour, non sans appuyer sur l’accélérateur. Direction, le point de départ. En un mot, le lieu où le gendarme a été embarqué avec son coli gênant.

L’élément de la maréchaussée n’y comprend plus rien, mais le chauffeur, comme un sourd, appuie sur l’accélérateur. Cet as du volant ramène finalement le gendarme à Ananeraie. Bingo ! Le propriétaire de la télévision, Jean S.F. est là. Il reconnait sa télé qui a disparu à l’instant. Le chauffeur lui explique tout et le gendarme est maitrisé.

Le Maréchal des logis est conduit manu militari à la police

Il est par la suite conduit manu militari à la police. Les policiers sont d’autant plus surpris qu’il s’agit du Maréchal des logis G.B., après présentation et vérification de ses pièces. Le MDL est en service l’EHR.

Mais il est reconnu par le service de santé de l’escadron 2/1 de Yopougon comme dément et suivi par le service de psychiatrie du Centre Principal de Santé (CPS) d’Agban…

Un trousseau de clés appartenant au mis en cause lui…Lire la suite ici