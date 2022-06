Révélations à Paris : Comment l’insulteur kaliphone est entré à la résidence…Macky piégé

Comment en est-on arrivé là ? Le président de la république qui reçoit en audience son pire insulteur de l’histoire. Du jamais vu ! Et cela se passe à la résidence du président du Sénégal à la Rue Vineuse dans le chic 16ème arrondissement de Paris. Mais comment et quand, cet insulteur public de Macky et Sall est-il devenu soudainement le souteneur de Macky Sall et insulteur de l’opposition. Xibaaru va vous faire des révélations sur l’introduction de l’insulteur Kaliphone à la Résidence. Les tractations, le deal et comment Macky Sall a été mis au courant…

Celui qui a insulté les défunts parents de Macky par des mots abominables et accusé la première dame de manière ignoble a indigné le monde Sénégalais lorsqu’on l’a aperçu aux côtés du couple présidentiel à Paris en train de faire un live pour ses plateformes sur les réseaux sociaux. Au Sénégal c’était l’indignation totale. Les activistes et lanceurs d’alertes, les religieux, les partis politiques et même les journalistes ont été offusqués par cet insulteur qui interviewait Macky Sall, le président de la République qu’il a insulté à travers plusieurs vidéos encore présentes sur la toile…

Les injures de cet homme à l’encontre de Macky Sall étaient d’une rare violence. Certains le disaient au service de l’opposition et d’autres le taxaient d’influenceurs ou activistes, c’est selon…Mais sur Kali Tv, Kaliphone n’avait aucun respect pour l’institution que représentait le président de la république. Et il l’insultait avec les mots les plus abjects. Aucun homme décent ne pouvait regarder ses vidéos contre Macky Sall jusqu’à la fin…tellement les mots étaient abominables et insupportables. Mais cet Kaliphone s’est soudainement retrouvé à la table de Macky Sall avec la première dame.

Ils sont gênés ces deux-là… Kalifone l'insulteur public de @Macky_Sall pic.twitter.com/lRURXLZ4aU — Waangrin (@Waangrin) June 15, 2022

« Le président Macky Sall, en visite à Paris en France dans le cadre du forum de l’OCDE, a accordé une interview de près de 30 mn en live sur Facebook à Kali Tv, connu auparavant pour ses insultes à l’encontre du chef de l’Etat. Surnommé « l’insulteur », Kaliphone s’est réconcilié avec le Président et sa famille et s’est violemment retourné contre Ousmane Sonko, qu’il abreuve d’injures » rapportaient plusieurs médias. Mais selon plusieurs indiscrétions le président Macky Sall ne savait rien de tout cela bien avant son arrivée dans la capitale française.

Des politiciens de l’APR qui voulaient montrer au président leur capacité à retourner des adversaires mêmes les pires, en leur faveur, ont engagé des négociations avec l’insulteur Kaliphone avec des promesses d’enveloppes d’argent. Ni l’ambassadeur du Sénégal ni le protocole immédiat du président n’étaient au courant. L’homme n’était pas présenté comme Kaliphone sur la fiche d’audience mais par son vrai nom. Ce dernier accepte de jouer le jeu car son objectif était de retourner sa veste contre forte somme d’argent.

Quand il pénètre dans la cour de la Résidence Vineuse, Macky et Marème sont mis devant le fait accompli : « président, voici Kaliphone, il accepte de travailler pour vous et de vous soutenir » dit . Pour Macky, c’est un ralliement de plus. Mais il ne semblait pas savoir à qui il avait affaire. Marème Faye, surprise, l’ayant reconnu sur le champ, lui pose des questions : « pourquoi ces injures à l’encore du Président ». Kaliphone ne sait quoi répondre. Il balbutie avant d’accuser l’opposition de l’avoir entrainé. Et quand Macky s’aperçoit qu’il s’agit de l’infâme insulteur, les jeux sont faits. La vidéo en live l’avait déjà montré en en compagnie de l’insulteur public

Tout était allé tellement vite que le président de la République est mis au courant de la vidéo de l’insulteur public qui s’en prend à Sonko et à l’opposition. Même s’il n’est pas d’accord avec ce ralliement, il se débarrasse ainsi d’une mauvaise langue parmi tant d’autres. Les personnes à l’origine de ce deal infâme se trouvent parmi les responsables de l’APR en France et un des collaborateurs du président qui a facilité l’audience. Selon plusieurs sources internes, l’insulteur a succombé à la tentation. Une forte somme d’argent en espèces lui a été remis…

La Rédaction de xibaaru