El Hadji Daouda Dia…Parrain du Gamou 2019

EL HADJI DAOUDA DIA PARRAIN DU GAMOU ÉDITION 2019 : LE DJOLOF HONORÉ PAR LA COMMUNAUTÉ TIDIANE .

La communauté tidiane du Sénégal vient de honorer le Djolof en parrainant cette édition du Gamou , à Elhadji Daouda Dia de Mbeuleukhé. Né vers 1887 , El hadji Daouda Dia fut un érudit et moukhadam de El hadji Malick Sy. Il consacra toute sa vie à l’enseignement des principes et vertus de l’islam. El Hadji Daouda Dia était un fidèle compagnon de El Malick Sy . Ainsi , en 1895 il fut intronisé comme Khalife dans le Djolof le gardien du Temple du Tidjania au pays des «tiédos». Et , en 1916 il reçu l’ordre de son mentor l’organisation du Gamou dans le djolof précisément à Mbeuleukhé et il fut rappelé à Dieu en 1949. Cependant , sa constance exemplaire avec El hadji Malick Sy , la communauté tidiane du Sénégal lui rend hommage en parrainant cette édition à El hadji Daouda Dia et qui sera célébré ce samedi pour commémorer la naissance du Prophète Muhammad (Saw).

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn