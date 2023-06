El Malick Ndiaye : « Il n’y aura pas d’élection sans Sonko et…»

« Il n’y aura pas d’élection sans Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade », dixit El Hadji Malick Ndiaye. Le secrétaire général à la communication de Pastef a par ailleurs, confié qu’Ousmane Sonko est de plus en plus isolé. Et pour cause, la seule personne qui s’occupait de ravitailler la famille du leader du Pastef, Djibril Guèye Ndiaye, en tant que son chef de protocole, s’est vu interdire l’accès à son domicile depuis jeudi.

« Une élection sans Sonko, Khalifa et Karim, ça veut dire qu’il n’y aura pas d’élection au Sénégal. Ce n’est même pas imaginable. Macky Sall a trois options ou trois actions à faire. La première, c’est de se mettre face aux Sénégalais et de dire : comme la Constitution le stipule, comme je l’ai répété plusieurs fois, je suis à mon second et dernier mandat. Je vais organiser des élections libres et transparentes pour ensuite partir. La deuxième chose, c’est de libérer tous les prisonniers politiques y compris le président Ousmane Sonko qui est séquestré, qui est en prison. Il faut qu’on situe les responsabilités et que les coupables et les commanditaires soient arrêtés.

Aujourd’hui, c’est là où nous en sommes. Macky Sall, c’est du passé. Mais il va quitter par A ou B. La troisième chose à faire, c’est une enquête sérieuse sur les exactions qui ont causé la perte en vies humaines. Plus de 34 victimes. Il faut que les coupables et/ou les commanditaires soient arrêtés. D’ailleurs, la seule personne qui avait accès au Président Sonko, qui est un proche de la famille et qui faisait le ravitaillement pour sa famille, qui s’occupe de son protocole, c’est M. Djibril Guèye Ndiaye. Mais depuis ce matin (jeudi-Ndlr) il est interdit d’accès chez lui », a déclaré El Malick Ndiaye dans une interview accordée au groupe Sud Communication.