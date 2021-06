Élections Locales…Amadou Lam recadre le Grand Serigne et Cie

Dans une manifestation tenue le weekend passé, le grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop et compagnie ont appelé à une ethnicisation municipale de la communauté Lebou par un vote massif à Dakar.

Une sortie maladroite, irresponsable et dangereuse qui peut saper l’unité nationale et la cohésion sociale dans la capitale sénégalaise. Je condamne avec fermeté cette démarche de la collectivité Leboue mue par des intérêts crypto personnels et par un objectif d’écarter l’ancien ministre des affaires étrangères Amadou Ba dans la course à la mairie de Dakar.

Amadou Ba sera soutenu par les jeunes, femmes et les entrepreneurs politiques dakarois qui n’ont pas les mêmes préoccupations que votre collectivité et votre réveil sera brutal à l’issue élections locales.

Je rappelle qu’en 2019 sur 1190 bureaux de vote, 663002 inscrits, 456107 votants et 453278 valablement exprimés lors de la dernière élection présidentielle à Dakar, l’électorat Lebou n’a représenté que 9 %. Ce qui signifie que politiquement elle n’est pas majorité et elle n’a plus les cartes en main. Dakar est devenue une ville cosmopolitique et les populations des 19 communes d’arrondissements ne sont pas manipulables, elles se chargeront de choisir librement leurs maires.

Amadou Lam

Mackyste

Vive Benno Book Yakaar

Vive Apr

Vive le Sénégal