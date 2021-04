Elijah, 3 ans, tué par balle pendant sa fête d’anniversaire

Un petit garçon de trois ans a été tué samedi soir au cours de sa fête d’anniversaire. Les autorités offrent une récompense à quiconque mènerait à une arrestation.

Le petit Elijah allait avoir quatre ans. Samedi, il célébrait son anniversaire, entouré de ses proches, dans une maison de Miami. Au cours de la fête d’anniversaire, des coups de feu ont retenti, touchant mortellement le petit garçon et blessant une femme de 21 ans. Si cette dernière devrait s’en sortir, l’enfant, lui, a succombé à l’hôpital, rapporte CBS. Les autorités ont expliqué que les tirs avaient éclaté après une dispute se déroulant devant la propriété où la fête avait lieu – une habitation AirBnB que la famille avait spécialement louée pour la fête d’anniversaire de l’enfant.

«Quelqu’un a sorti une arme et a commencé à tirer, tuant l’enfant de 3 ans», a commenté le directeur du Miami-Dade Police Department, Alfredo Ramirez III. «Ils l’ont tué. Oh mon dieu, je l’ai toujours en tête. Je me vois jouer avec lui. Ce petit était si mignon», a commenté l’oncle de la victime, Adrian Annestor, qui se trouvait sur les lieux au moment du drame. Il a expliqué avoir couru vers l’enfant lorsqu’il a entendu les tirs. «J’aurais aimé que ce soit moi, parce que j’ai déjà vécu assez longtemps», a-t-il glissé.

15 000 dollars de récompense

«Nous avons entendu des bruits très forts, très sporadiques», a déclaré, une voisine, Lindsey Hibbert. Elle a dit avoir entendu des dizaines de coups de feu provenant de plusieurs voitures. «Je n’avais jamais entendu d’armes semi-automatiques en personne. Il y a peut-être eu 20 coups. Mais comme il y avait trois voitures qui sont venues, je parle même de 20 coups par personne. Je pense qu’il y a peut-être plus d’une personne qui a tiré», a-t-elle ajouté.

«Dès que je suis sorti, j’ai vu ce camion blanc rouler lentement. Je n’ai pas fait attention à cela parce que c’est normal. Ma sœur était dehors avec moi et ensuite, nous avons entendu les coups de feu. Un arbre a bloqué ma vue, mais mon voisin d’en face a tout vu», a raconté un autre voisin. Les autorités ont annoncé une récompense de 15 000 dollars contre toute information menant à l’arrestation d’un ou de plusieurs suspects dans cette affaire.