Elle allume une bougie et va manger…son bébé meurt calciné

A Abobo-belle-ville, une femme allume la bougie et part se restaurer…Elle retrouve son bébé de 5 mois calciné, plusieurs baraques parties en fumée

Un incendie a ravagé plusieurs baraques dans la nuit du samedi 12 mars 2022 à Abobo quartier belle-ville.

Un incendie déclenché entre 22h et 23h dans la nuit de ce samedi 12 mars 2022 a ravagé plusieurs baraques dans le quartier belle-ville situé dans la commune d’Abobo.

Les circonstances du drame

Selon quelques témoignages collectés, il s’agit d’un incendie déclenché par une bougie allumée.

Les flammes se sont rependues très rapidement à la vitesse du vent

« La voisine n’a pas l’électricité chez elle, tout comme nous autre. Elle utilise régulièrement des bougies pour éclairer chez elle à la maison. C’est ainsi qu’elle a allumé une bougie hier autour de 22h 23h puis elle est partie se restaurer au kiosque ici (situé à 1mn de son habitation NDLR). Elle avait laissé sa fille de 4 ans et son nouveau-né de 5 mois à la maison lorsqu’elle sortait. Quelques minutes après, on a aperçu les flammes dans sa baraque. C’était la débandade. Les flammes se sont rependues très rapidement à la vitesse du vent et se sont propagées dans les habitations voisines » a expliqué Edwige sacré, témoin.

Le bébé de 5 mois calciné

Toujours selon le témoignage d’Edwige Sacré, les flammes se sont propagées tellement rapidement, qu’il était difficile de sauver quoi que ce soit.

« On entendait des explosions de bouteilles de gaz, les flammes étaient de plus en plus vives. La bougie était au chevet du bébé de 5 mois qui a été calciné. Sa grande sœur de 4 ans a pu être difficilement sauvée mais partiellement brûlée par le feu. Toutes les baraques de l’alignement sont parties en fumée.

Heureusement pour nous qu'il y a une maison en brique qui sépare mon habitation à la baraque ou le feu s'est déclenché, sinon le feu allait arriver chez moi. C'est un jeune du quartier qui s'est rendu au 34e arrondissement et les policiers de là-bas ont fait venir rapidement les sapeurs- pompiers pour circonscrire le feu. C'est Dieu qui nous a sauvés. Si le feu était déclenché un peu plus tard dans la nuit cela allait créer plus de dégâts » a-t-elle expliqué tremblant de peur…