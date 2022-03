La ministre ivoirienne Nassénéba victime d’une usurpation d’identité

Après Belmonde Dogo, des arnaqueurs s’attaquent à la ministre Nasseneba Touré qui est victime d’une usurpation d’identité…

Encore une ministre du gouvernement du président de la République Alassane Ouattara qui se voit être la cible de certains arnaqueurs du net.

Après la ministre Belmonde Dogo, c’est désormais le tour de la ministre Nasseneba Touré, Ministre de la Femme, la Famille et de l’Enfant, de voir son identité être frauduleusement utilisée par des indélicats individus et ce dans l’optique d’amadouer et escroquer nombres de leurs victimes le plus souvent en quête de solutions à leurs éventuelles difficultés.

Ayant découvert le pot aux roses, la ministre a immédiatement tenu, via son compte Meta certifié, à éveiller la vigilance des populations.

Nasseneba Touré :

» Depuis un moment, je constate une recrudescence de faux profils utilisant mon image pour tenter de soutirer des fonds aux honnêtes citoyens.

Je rappelle à tous et à toutes que mon seul et unique profil est Nassénéba Touré. J’invite par ailleurs les internautes à plus de vigilance et à signaler ces faux profils...lire la suite ici