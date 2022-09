Elle découvre que son petit ami a enceinté sa…mère

Vanessa a bloqué les numéros de sa mère et de son petit ami après avoir découvert ( Image : tiktok/@julesv0923)

Quand j’ai découvert que « Ma mère est enceinte du bébé de mon petit ami, mon âme a quitté mon corps »…

Une femme s’est ouverte sur le moment dévastateur où elle a découvert que sa mère avait un enfant avec son ex-petit ami, alors qu’elle « tente de guérir » de la trahison ultime. La femme américaine, nommée Vanessa, a découvert l’infidélité de son partenaire lors de ses vacances au Mexique, alors que sa mère « désemparée » lui a annoncé la nouvelle qui a changé sa vie par téléphone.

Se rendant sur TikTok pour partager son chagrin, Vanessa a publié plusieurs vidéos expliquant l’épreuve qui a bouleversé sa vie et a confirmé qu’elle n’avait pas parlé à sa mère depuis qu’elle l’avait découvert. Elle a également révélé que depuis qu’elle avait découvert la grossesse de sa mère , d’autres femmes ont affirmé avoir eu une relation avec son ex alors que d’autres affirment être encore ensemble avec lui.

Elle a déclaré: « Tout a commencé lorsque j’étais en voyage avec une amie au Mexique. Un accident s’était produit ce matin-là et j’appelais toutes mes connaissances féminines juste pour savoir comment elles allaient.

« Quand je suis arrivée chez ma mère, elle était visiblement désemparée, en train de pleurer. Je n’y ai pas pensé parce que c’est une femme, qui élève une femme en Amérique, et elle connaît plusieurs autres femmes qui seraient affectées par cela.

« Deux jours plus tard, j’appelle ma mère juste pour vérifier qu’elle va bien et elle est toujours visiblement désemparée, on pouvait dire qu’elle pleurait.

« Elle a fini par me dire après quelques minutes, elle était comme, je suis enceinte ».

Vanessa était initialement « vraiment heureuse et excitée » pour sa mère, car elle « n’avait jamais pensé » qu’elle aurait un frère plus jeune. Mais lorsque la vérité a été révélée, elle a été complètement dévastée.

« Quand elle m’a dit que je ne faisais que la féliciter et que je parlais des prochaines étapes, j’ai dit que vous aviez réservé la première échographie et [demandé] comment vous vous sentez, en faisant des blagues amusantes sur les noms [de bébé].

La femme dit alors que sa mère « l’a coupée » et a admis qu’elle avait un enfant avec le petit ami de Vanessa à l’époque, qu’elle appelle John pour les besoins de la vidéo.

« Je lui ai demandé de me répéter ça parce que, gardez à l’esprit que je suis un peu ivre, je suis au Mexique, allez, je me disais, ‘quoi?’ puis elle dit que c’est John le père.

« Après avoir entendu cela, mon âme a quitté mon corps et tout ce qui est venu après cela, je n’étais pas prête pour ».

L’histoire de Vanessa est devenue virale sur la plateforme, avec 3,8 millions de vues sur l’application à ce jour. La femme au cœur brisé a publié une autre vidéo où elle détaille encore plus les trahisons de son ex.

« Dès que j’ai racroché, tout ce que je pouvais penser à faire était de les bloquer. Je la bloque et je le bloque immédiatement. À ce stade, comme vous pouvez l’imaginer, le voyage est terminé, je fais mes valises et retour à la maison.

La femme a révélé que son ex-petit ami lui avait pris ses affaires « pour que j’aie une conversation avec lui », ce qui a encore plus agacé Vanessa.

« Je lui ai demandé s’il comprenait l’ampleur de ce qu’il m’avait fait, il a dit qu’il était désolé et il m’a dit que si je revenais, il arrangerait les choses et nous pourrions reconstruire notre relation et que ma mère s’occuperait de l’enfant. »

Visiblement choquée en racontant l’épreuve, Vanessa a déclaré: « À ce moment-là, je lui ai donné l’ultimatum, j’étais comme donne-moi mes affaires ou je te mets en prison. Finalement, il a rendu mes affaires ».

La femme a confirmé qu’elle n’avait pas parlé à son ex-petit ami ou à sa mère depuis, mais de nouvelles révélations sur son ex ont été faites après avoir partagé son histoire en ligne.

« J’ai eu plusieurs femmes qui m’ont contacté sur les réseaux sociaux une fois qu’elles ont commencé à lire l’histoire et elles m’ont fait savoir qu’elles avaient eu des relations avec lui ou qu’elles entretenaient des relations à long terme avec lui », affirme-t-elle.

Après avoir courageusement partagé son épreuve, Vanessa a déclaré : « En ce moment, je suis dans un nouvel endroit et j’essaie de…Lire la suite ici