Tiwa Savage âgée de 42 ans, révèle le secret de sa…

La reine nigériane de l’afrobeat Tiwa Savage a révélé le secret de sa jeunesse et la façon dont elle entretien sa peau…

Dans une interview accordée à Vogue, Tiwa Savage a révélé qu’elle a une routine de soins de la peau et qu’elle s’assure de la respecter.

Selon la chanteuse, elle applique du sang sur son visage et c’est ce qui lui donne ce « look jeune. »

« Je vais vous parler de ma routine de soins de la peau.

Nettoyage du visage. Comme je porte des cils individuels, je dois faire le tour de mes yeux très délicatement.

Tonique équilibrant. En grandissant au Nigeria, j’utilisais du savon noir pour mon visage et j’appliquais du beurre de cacao sur toute ma peau. C’est pendant le confinement que je me suis vraiment intéressée aux soins de la peau. J’ai commencé à faire des recherches et à essayer de me débarrasser de ma pigmentation.

J’utilise ensuite une crème pour les yeux. C’est un produit indispensable que j’utilise tous les jours et toutes les nuits. Je consacre plus de temps aux soins de la peau qu’au maquillage. Depuis quelques années maintenant, je n’utilise plus de fond de teint » déclare Tiwa

« Même lorsque je suis sur scène, même pour les photoshoots, les vidéos, rien. Et c’est un secret que Naomi Campbell m’a donné. Elle n’utilise pas ou peu de fond de teint. Je me suis dit, si ça marche pour Naomi, ça va certainement marcher pour moi parce qu’elle est éblouissante et j’ai arrêté d’en mettre. Il faut un certain temps pour s’y habituer, mais c’est là que la confiance intérieure entre en jeu » ajoute Tiwa.

Tiwa révèle ensuite : « Ma prochaine étape est un sérum d’Obagi. J’adore ce sérum. Quand j’étais plus jeune, j’ai quitté le Nigeria pour le Royaume-Uni et, à cette époque, pour être honnête, il n’y avait pas beaucoup de filles de mon teint dans le monde de la beauté.

En fait, j’ai essayé de blanchir ma peau. J’utilisais les produits pour éclaircir ma peau, et je me souviens que ma mère est entrée dans la chambre un jour et qu’elle a vu ces produits et qu’elle était tellement déçue qu’elle a essayé d’affirmer à quel point ma peau était belle ».

C'était un moment très émouvant pour elle, parce qu'elle se disait qu'elle devait m'apprendre à apprécier ma peau. Mais aujourd'hui, avec l'intégration des peaux foncées, c'est tellement plus facile et tellement mieux. Crème pour le visage. Cette crème pour le visage est en fait très, très spéciale pour moi.