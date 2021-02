Turquie : elle jette ses enfants par la fenêtre pour les sauver d’un incendie

Alors qu’un incendie est survenu dans leur appartement, une maman de 4 enfants étant présent à enflammé la toile. En effet, la mère de famille désemparée a lancé ses enfants par la fenêtre de son appartement en feu.

La mère et ses 4 ans petits étaient tous présents dans l’appartement quand il a pris feu. Les portes ont été bloquées et la dame n’a trouvé d’autres solutions que de lancer ses 4 rejetons du haut d’un étage pour leur sauver. Heureusement, les passants en bas de l’immeuble ont mis en place des couvertures dans lesquelles les enfants ont atterri saint et sauf.

Après l’extinction du feu, la famille en complet a été conduite à l’hôpital avec leur mère. Toutefois, les raisons de cet incendie restent inconnues.