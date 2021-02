Mercato : le gros pari du PSG

La crise du Covid-19 a fait des dégâts au PSG. Et pas seulement parce qu’une grande majorité de l’effectif a été touché par le coronavirus, ce qui a engendré de nombreuses absences, notamment en début de saison. Les conséquences de la pandémie chez les champions de France sont surtout d’ordre financières.

Après avoir terminé la saison dernière avec un déficit avoisinant les 100 millions d’euros, c’est ainsi cette fois un trou de 200 millions qui est attendu. Une situation financière qui n’empêche par le club de la capitale de continuer à voir les choses en grand, comme en attestent les joueurs surveillés sur le marché des joueurs libres : David Alaba, Lionel Messi ou Jordi Alba.

En témoignent également les deux priorités du moment au PSG : les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Interrogé au micro de France Bleu Paris, Leonardo s’est montré somme toute optimiste dans ces deux dossiers. A juste titre. Alors que la prolongation du Brésilien est d’ores et déjà actée, celle du Français est également en bonne voie. Même si elle demeure « incertaine », selon L’Equipe. Kalimuendo plutôt que Kean ? Mais à en croire le quotidien sportif, le PSG pourrait se montrer plus raisonnable pour ce qui est du mercato.

Conséquence de cette situation financière et de la capacité de Mauricio Pochettino à faire émerger les nouveaux talents, les Rouge et Bleu pourraient donner leur chance à plusieurs jeunes issus du centre de formation. C’est notamment le cas de Timothée Pembélé en défense et de Bandiougou Fadiga, d’Eric Junior Dina Ebimbe, de Xavi Simmons, d’Edouard Michut ou Abdoulaye Kamara au milieu.

Et la donne est la même en attaque puisque si la priorité de Leonardo est de parvenir à s’entendre avec Everton pour conserver Moise Kean, le directeur sportif brésilien a un plan B si les Toffees se montrent trop gourmands. Celui-ci a pour nom Arnaud Kalimuendo, prêté à Lens avec option d’achat. Le jeune attaquant de 19 ans, auteur de 5 buts depuis le début de saison, se montre en effet à son avantage en Artois et plaît beaucoup à l’ancien champion du monde, prêt à le faire revenir dans son club formateur.

Dans le sens des départs, en plus de Julian Draxler, en fin de contrat et qui ne sera pas conservé, Abdou Diallo, Thilo Kehrer ou Colin Dagba pourraient quitter la capitale et permettre au PSG de renflouer ses caisses