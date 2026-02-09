Elle traverse la rue pour aller jouer au loto…mais meurt percutée par une voiture

Le drame s’est produit samedi à Sainte-Livrade-sur-Lot (47).
Ce soir-là, une femme de 72 ans avait rendez-vous avec une amie devant le supermarché, afin de se rendre ensemble au loto.
Vers 21H00, la septuagénaire a traversé la départementale 911 pour se rendre à l’Intermarché.
Mais elle a été percutée par une voiture qui a surgi au même moment.
Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la retraitée.
Le conducteur, âgé de 19 ans, a été hospitalisé en état de choc. Les tests d’alcoolémie ont révélé qu’il n’était pas sous l’emprise de l’alcool au moment des faits.
Une enquête a été ouverte.