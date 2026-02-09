Accident mortel sur l’axe Linguère–Matam : cinq morts et plusieurs blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche 8 février 2026, aux environs de 16 heures, sur la route nationale reliant Linguère à Matam. Le drame est survenu précisément sur le tronçon compris entre les localités de Linguère et de Barkedji.

D’après les premières informations recueillies, le bilan provisoire fait état de cinq personnes décédées et de plusieurs blessés, dont trois dans un état grave.

Le véhicule impliqué est un mini-car de transport interurbain, communément appelé « Cheikhou Chérifou », qui assurait la liaison vers Ourossogui. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux pour secourir les victimes.

Les corps des personnes décédées ainsi que les blessés ont été évacués vers l’hôpital Maguette Lo de Linguère, où ils ont été pris en charge. Une procédure d’identification des victimes est en cours, tandis que les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.