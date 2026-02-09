La stratégie de l’oubli des hommes politiques (Par Rassoul Ba)

La stratégie de l’oubli des hommes politiques

L’adage dit le temps cicatrise les plus grandes douleurs.

De nombreux hommes politiques ont compris qu’il n’est pas nécessaire de nier un scandale ou un crime . Surtout si la justice ne s’en occupe pas. Il suffit de laisser le temps faire son œuvre en orientant l’opinion publique ailleurs.

Le scandale ou le crime ne disparaît pas parce qu’il est résolu mais parce qu’il est remplacé. Ainsi de suite.

Dans un flux médiatique continu, un scandale en chasse un autre. Certains responsables nourrissent volontairement les polémiques en créant des contre-feux.

D’autres réécrivent l’histoire à leur manière. Les méfaits sont dilués dans des responsabilités. La faute n’a plus de visage. Ce qui n’est pas attribué à personne finit par ne plus être reproché à personne.

Enfin, les responsables invitent à un sursaut national pour la paix sociale.

Se souvenir devient un acte nuisible à l’unité nationale.

Dans ce contexte, le rôle des témoins de l’histoire est essentiel. Se souvenir est un acte de mémoire tout autant un devoir citoyen. L’oubli ne peut triompher. Demain la justice , mais permanente doit être la justice.

Les mémoires de Njoob Jaara.