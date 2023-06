Voici le Sénégal que l’on aimerait voir. Des jeunes riverains apportent leur soutien aux Forces de l’Ordre. Regardez la vidéo ci-dessous

Certes, ils sont jeunes, mais ils sont plus conscients et responsables que tous ces incendiaires appelant les jeunes à affronter les forces de sécurité et de défense que nous devons respecter et considérer.

L’État demeurera debout quel qu’en soit le prix.#FreeSenegal pic.twitter.com/ES4IbNBLcG

