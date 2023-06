Responsables politiques BBY, avez-vous du cœur ?…

Le billet politique de la Rédaction

Un adage ouolof de chez nous dit qu’il est certes facile de voler un tam-tam, mais qu’il sera difficile voire impossible d’en jouer quelque part !

Les événements actuels auxquels le Président de la République Macky Sall fait face auront démontré que le leadership dont se prévalent la plupart des responsables politiques de Benno Bokk Yaakaar (BBY) est largement usurpé.

Ministres, DG et autres hauts responsables se sont courageusement terrés à Dakar, et se font oublier en ces moments où la stabilité politique du pays est menacée par des malfrats, voyous, rebelles et extrémistes de tous bords déterminés à déstabiliser le pays en mettant fin au régime dont ils sont les caciques.

Certains dont les maisons ont été saccagées par les manifestants n’osent même pas condamner cet acte odieux dont ils sont victimes, comme s’ils évitaient par tous les moyens d’attirer l’attention sur eux. Même leurs voisins ne se sont pas interposés pour les défendre.

Où sont leurs bases politiques qu’ils mobilisent à coups de millions ?

Aujourd’hui, ils sont tous seuls. Personne ne les défend. Personne ne se mobilise pour eux. Même leurs quartiers ne les soutiennent pas.

Les épreuves que le Sénégal traverse en ces moments ont montré qu’ils ne sont pas des leaders politiques qui tirent leur légitimité de l’adhésion des masses populaires, comme ils ont passé tout le temps à essayer de le faire croire au Président Macky Sall.

Ceux qui se déclaraient rois de tel patelin et de telle région se terrent maintenant. Ils ont laissé leur prétendu territoire aux vandales et autres manifestants qui sèment le désordre jusque dans leurs domiciles, cassant et brûlant leurs véhicules et maisons sous le regard indifférent s’un voisinage presqu’heureux du sort qui leur est fait.

Au Président Macky Sall d’en tirer les conséquences, une fois que le pays sera débarrassé de cette horde de pilleurs et de nihilistes mobilisée par leur gourou en chef Ousmane Sonko.

Il est temps en effet qu’il mette en orbite ceux qui sont capables de se battre pour le Sénégal et qui ont la légitimité politique de mobiliser les masses populaires autour de sa vision.

Mis à part le courageux Ministre de l’Intérieur Antoine Diome et le non moins engagé Abdoulaye Saydou Sow, tous les barons du régime ont adopté la fuite comme stratégie de riposte et se cachent loin de leurs bases pourtant revendiquées comme leurs propriétés exclusives il y a encore quelques jours.

Le Sénégal est à la croisée des chemins.

La République qui est le fondement de notre Nation sortira renforcée de cette épreuve qui menace l’État de droit. La Justice sera appliquée dans toute sa rigueur. Les rebelles seront matés. Les condamnés seront emprisonnés. Et surtout, les tigres en papier qui ont déserté la jungle au moment de cette bataille devront débarrasser le plancher. Pour le bien du régime.

Le Président Macky Sall a besoin de soldats, pour la réussite de sa mission au service du peuple sénégalais.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn