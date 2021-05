Emploi des jeunes…Matar Ba annonce le recrutement de 250 stadiers

Le ministre des Sports, Matar Ba, a annoncé ce jeudi le recrutement de 250 stadiers qui seront affectés à la sécurité des manifestations sportives aux côtés des forces de l’ordre.

« Je peux vous annoncer que le chef de l’Etat a décidé du recrutement de 250 stadiers qui vont assurer la sécurité dans les stades aux côtés des forces de l’ordre », a-t-il déclaré en marge de la cérémonie de remise du drapeau national à l’équipe nationale de beach soccer.

Des rencontres auront lieu pour cerner la question de leur recrutement et de leur formation, a ajouté le ministre des Sports.

A la suite des violentes manifestations de mars dernier, le président de la République avait annoncé plusieurs mesures en faveur de l’emploi des jeunes.

Macky Sall a réitéré, le 3 avril dernier, lors de son discours à la nation, sa décision de procéder à une réorientation des allocations budgétaires, avec un financement de 450 milliards de francs CFA au moins sur trois ans, dont 150 milliards cette année.

Selon le chef de l’Etat, ces ressources serviront à financer le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes.

La CAN de beach soccer aura lieu du 23 au 29 mai sur la station balnéaire de Saly Portudal (80 km au sud-ouest de Mbour).

Le ministre des Sports, qui avait à ses côtés le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, dit attendre des Lions de cette discipline cinq fois sacrés champions d’Afrique, qu’ils réussissent la même performance.

« Nous devons montrer que nous sommes les maîtres de cette discipline », a-t-il lancé, se réjouissant de la tenue au Sénégal de quatre compétitions pratiquement au même moment.

En plus de la CAN de beach soccer, le Sénégal abrite actuellement les championnats d’Afrique de scrabble francophone ainsi que les championnats d’Afrique de judo et en juin ce sera au tour du taekwondo.

APS