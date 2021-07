Emploi : des jeunes signent enfin des…contrats

Le ministre de l’Environnement et du Développement Durable a coprésidé hier, avec son collègue de l’Emploi, le lancement du programme « Xëyu ndaw ñi » à Louga.

Le quota du secteur de l’Environnement est de 10 000 emplois qui seront répartis entre l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte (ASERGMV), la Direction des Eaux et Forêts et la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC).

50 jeunes du département de Louga ont obtenu leur contrat pour travailler dans la protection de l’environnement. Selon le ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Abdou Karim Sall, la mise à contribution de ces moyens humains devrait permettre de renforcer l’opérationnalisation de l’initiative majeure du PSE Vert.

Le recrutement va permettre de combler le déficit de personnel dans le cadre de la lutte contre la coupe abusive de bois, dit-il. En plus, 100 autres jeunes et 413 agents seront recrutés pour une enveloppe de 160 milliards de nos francs.