En pleine audience…un père frappe le meurtrier de sa fille

Alexander Ortiz a comparu devant le tribunal d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour les meurtres de deux jeunes femmes : Alianna Farfan et Nicole Maldonado. En pleine audience, le père et l’oncle d’Alianna se sont jetés sur le meurtrier.

Sur les images de vidéosurveillance, on voit les deux hommes frapper l’accusé, tandis que d’autres membres de la famille et des policiers tentent de calmer la situation. Un agent pénitentiaire a reçu des coups lors de la rixe.

Le 11 janvier 2024, Alexander Ortiz avait abattu Alianna Farfan, son ex-petite amie de 23 ans, dans son appartement d’Albuquerque. Le jeune homme avait été interpellé et incarcéré. Puis l’enquête avait révélé qu’il avait assassiné une autre femme, Nicole Maldonado, qui a été tuée par balles sur la voie publique.

Le père et l’oncle de la jeune femme ont été arrêtés pour coups et blessures.

🚨 Family Attacks Murder Suspect in New Mexico Courtroom

During a court hearing in New Mexico, chaos ensued when Carlos Lucero, the 40-year-old uncle of the victim, charged at Alexander Segura Ortiz, the 21-year-old accused of the murder, shouting, "He killed my niece like a… pic.twitter.com/VdiUxg6tts

