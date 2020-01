Même en prison, Guy Marius Sagna ne perd rien de sa verve. L’activiste qui boucle deux mois de prison ce 29 janvier 2020, jour de son anniversaire, a publié une lettre pour s’en prendre véhémentement au Président Macky Sall, au Doyen des juges d’instruction Samba Sall, à la France, entre autres. Guy Marius Sagna se dit déterminé à poursuivre son combat. Qu’est-ce qui pourra donc l’arrêter ? Lui qui se montre dans une attitude de défiance vis-à-vis du régime et de la justice.

Guy Marius Sagna encourage même ses camarades de Nio Lank à poursuivre la lutte contre la hausse du prix de l’électricité. Il indique : « Cette lutte doit continuer pour exiger la baisse du prix de l’électricité, mais aussi exiger l’électricité pour tous. » Guy Marius Sagna poursuit : « Ils disent que de 2012 à 2019 les villages électrifiés sont passés de 1648 à 4276. Ils ne disent jamais sur combien de villages, pour combien d’habitants. Nous disons aussi Noo Lànk pour tous nos concitoyens qui habitent les régions comme Kaffrine où 819 villages sur 1128 n’ont pas accès à l’électricité. Expliquons à nos concitoyens que c’est parce que le Président Macky Sall et ses alliés pillent notre pays et laissent l’impérialisme piller le Sénégal qu’il n’y a pas assez de ressources pour que tous aient l’électricité à un prix accessible à tous ; et qu’il ne revient pas aux citoyens de payer l’incurie politique, économique de leurs élus. »

Guy Marius Sagna avertit le Président Macky Sall contre toute tentation à se présenter à un troisième mandat successif à la tête du Sénégal. « J’ai entendu le Président Macky Sall dire que du dauphin il ne connaît que le poisson. Qu’il sache que du « ni oui ni non » nous connaissons le jeu. Le Sénégal et l’Afrique sont des choses très sérieuses pour être ravalés au rang de jeu pour les Présidents Macky Sall, Ouattara, Condé, … sur la question du troisième mandat. Pour ma part, il doit être clair que si sur le 3ème mandat Macky maquille, nous prendrons le maquis : le maquis de la résistance contre l’oppression contre le juridisme anti-démocratique, contre la duperie et la duplicité politiciennes… » Car : « Ce sera aussi NOO LÀNK à une 3ème candidature de Macky Sall. »

S’en prenant au Doyen des juges, il écrit : « J’ai de la pitié pour le juge Samba Sall. Le même jour où il me dit qu’il a une nièce parmi les travailleurs de PCCI privés de 14 mois de salaire et pour lesquels j’ai participé à trois marches interdites dont une qui m’a valu 10 heures de cellule, le même jour il me donne pour la deuxième fois un mandat de dépôt. Un penseur disait « Il y a deux choses infinies : la bêtise et l’univers. » Quelle bêtise que de penser me briser en me mettant en prison ! »

Guy Marius Sagna veut faire comprendre au pouvoir qu’emprisonné ou pas, il poursuit le combat. Il annonce même d’autres batailles futures. Cependant, ne donne-t-il pas toutes les raisons au pouvoir de le maintenir encore en prison pour longtemps.

La rédaction de Xibaaru