Enfin une réunion au MSAS…sur les malades mentaux errants

Selon Andoumana Dione, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS), dirigé par Abdoulaye DIOUF SARR, préside une réunion ce jeudi sur les malades mentaux errants.

1er juillet 2021 : jour de vérité pour les trois mille malades mentaux errants que compte le Sénégal. En effet, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR préside, ce jeudi, une réunion, en présence d’Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale.

Prévue dans l’après-midi, cette rencontre, une première sous le Magistère du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, est très déterminante, aussi bien pour l’avenir de cette couche trop vulnérable de notre société, que pour la sécurité publique. Pour rappel, cette réunion intervient suite au décès d’un malade mental, retrouvé mort dans les champs à Walaldé, attristant l’ASSAMM et tout le peuple sénégalais.

Ainsi, après vingt et une longues années de luttes, de sacrifices et de privations, Ansoumana DIONE et compagnie espèrent pouvoir dérouler enfin leur programme de retrait des malades mentaux de la rue. Ici à Dakar et partout dans les villes et villages du Sénégal, c’est ce même spectacle désolant, ternissant l’image de notre pays, auquel l’ASSAMM apportera des solutions, avec l’appui des autorités sanitaires.

Rufisque, le 30 juin 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) –