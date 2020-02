Enrichissement illicite : Moustapha Cissé Lô brûle la CREI

Le député, membre éminent de l’Alliance pour la République (APR) continue de ramer à

contre-courant des membres de son parti. Moustapha Cissé au sein de l’APR se veut un

homme libre, contre vent et marées. D’autres font moins que lui, mais se voient exclus

des rangs de l’APR, lorsqu’il faut prendre des positions qui peuvent contrarier le Président

de la République, Macky Sall, Chef de l’APR.

Invité de l’émission « Objection » de Sud FM, Moustapha Cissé Lô met le Président de la

République Macky Sall face à ses responsabilités, à propos des rapports déposés auprès

de lui par la Cour des Comptes. Pour Moustapha Cissé Lô, c’est au Chef de l’Etat de

répondre des actes qui ont été posés.

Selon Moustapha Cissé Lô, « le Président de la République doit appliquer et faire

appliquer les recommandations issues de ces corps de contrôle. Il y a plusieurs rapports

qui sont là, mais il appartient au Président d’apprécier s’il y a lieu de faire des poursuites

pour ceux-là qui ont détourné ». Si l’on en croit à Moustapha Cissé Lô, le Président de la

République, en sa qualité de Gardien de la Constitution, doit répondre de tous ses actes

posés. Car, étant élu sur les bases de son programme de « gouvernance sobre et

vertueuse ».

Se prononçant sur la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), Moustapha

Cissé Lô n’est pas du même avis que ses camarades de parti. Il ne croit pas à la CREI, en

sa qualité de bon musulman. Pour cause : « Qui sont les clients de la CREI ? C’est

quelqu’un qui s’est enrichi illicitement, cela peut être 1 000 francs, 10 000 francs, ou 10

milliards. Si on devait prendre ceux qui se sont enrichis illicitement dans ce pays sur les 15

millions, je pense que c’est 13 ou 14 millions. C’est ce qu’on appelle du ‘’ribbah’’. Il y a au

moins 14 millions qui ont mangé une fois du ‘’ribbah’’. C’est la vérité ».

La rédaction de Xibaaru