Erik ten Hag…nouvel entraineur de Manchester United

Sur son site officiel, Manchester United a annoncé la nomination d’Erik ten Hag au poste d’entraîneur de la première équipe masculine, sous réserve de l’obligation d’obtenir un visa de travail, de la fin de cette saison jusqu’en juin 2025, avec possibilité de prolongation d’un an.

Erik ten Hag a déclaré : « C’est un grand honneur d’être nommé manager de Manchester United et je suis extrêmement excité par le défi qui m’attend. Je connais l’histoire de ce grand club et la passion des fans, et je suis absolument déterminé à développer une équipe capable de livrer le succès qu’elle mérite. Il sera difficile de quitter l’Ajax après ces années incroyables, et je peux assurer nos fans de mon engagement total et de ma concentration pour mener à bien cette saison avant de déménager à Manchester United », a-t-il dit.