25% de la population souffrent du rhume des foins. Un chiffre élevé qui rend cette rhinite allergique tristement commune. A-t-on indiqué qu’il s’agissait de 25% de la population terrestre ? Une précision de taille puisque le pourcentage explose quand il concerne une autre catégorie d’individus. Eh oui… Puisque 100 % des hommes ayant marché sur la Lune souffrent des mêmes symptômes. Appelée « rhume des foins lunaire », cette pathologie qui a concerné la totalité des astronautes américains intrigue. Pour en savoir plus, l’Agence spatiale européenne planche sur la question.

Des symptômes identiques et inquiétantes

Eternuements, congestion nasale, inflammations du pharynx, yeux larmoyants et des manifestations pouvant prendre plusieurs jours avant de disparaître … En somme, des symptômes classiques d’un banal rhume des foins. Ce qui l’est moins, c’est quand la totalité des humains ayant marché sur la Lune les ont expérimentés en descendant de leur navette spatiale.

C’est cette ressemblance avec la rhinite allergique terrestre qui a inspiré le nom de « rhume des foins lunaire » à Harrison Schmitt, un astronaute américain ayant participé à la mission Apollo 17, en 1972.

C’est également en constatant qu’à leur retour sur Terre, les particules accrochées à leur combinaison leur donnaient des maux de gorge et faisait pleurer leurs yeux que les astronautes et les scientifiques ont commencé à s’inquiéter de la toxicité de cette poussière de Lune. La conquête de l’espace pourrait-elle mettre en danger la santé humaine ?

C’est pour répondre à cette question et éviter à l’avenir d’autres atteintes sur le bien-être des explorateurs lunaires que l’ESA a décidé de lancer un programme de recherches avec des savants venus du monde entier.

« Nous ne savons pas encore à quel point cette poussière de lune est dangereuse. C’est justement cet effort que nous allons faire pour estimer le degré de risque qu’elle représente », a expliqué Kim Prisk, un pneumologue de l’Université de Californie, qui fait partie des 12 scientifiques impliqués dans cette étude.

Nous disposons déjà de quelques informations la concernant. Sur la Lune cette poussière, qui d’ailleurs suscite bien des convoitises, est tellement abrasive qu’elle a même rongé plusieurs couches des bottes spatiales et s’est également attaquée aux joints hermétiques des containers à échantillons d’Apollo ! Elle laisse même à l’intérieur des vaisseaux spatiaux une odeur tenace de poudre à canon.

Les silicates qu’elle contient sont des particules qu’on retrouve notamment autour des zones de volcans en activité et dont l’inhalation est responsable des troubles respiratoires et de lésions pulmonaires constatées chez les personnes qui ont travaillé dans les mines.

Sur le satellite naturel de notre planète, la pesanteur est six fois moindre que sur la Terre ; ce qui permet aux éléments de rester plus longtemps en suspension. « Des particules 50 fois plus petites qu’un cheveu humain peuvent rester pendant des mois dans les poumons. Plus longtemps la particule reste, plus élevé est le risque d’effet toxique », avertit Kim Parisk, rapporte le Daily Mail.

Afin d’en savoir plus sur le comportement de cette énigmatique matière et afin de tester les équipements d’exploration spatiale, les chercheurs impliqués dans le programme de l’ESA utiliseront un ersatz de poussière de lune récolté dans une région volcanique d’Allemagne.