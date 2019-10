Ethiopian réitère ses excuses à ses passagers du vol ET/908 du 8 octobre

Le vol ET908 du 8 octobre d’Ethiopian Airlines a fait demi-tour après le décollage au Sénégal mardi en raison d’un problème technique. Tous les passagers ont fait l’objet d’une nouvelle réservation sur les vols disponibles et nous avons déployé un A350, l’un des derniers aéronefs dans le ciel, pour le prochain vol régulier.

Nous tenons à réitérer nos sincères excuses à tous nos passagers qui étaient à bord du vol pour le désagrément que leur a causé l’incident. La sécurité de nos clients est toujours notre première priorité. Ethiopian Airlines souhaite préciser que l’avion était techniquement en ordre avant son décollage. La compagnie a ouvert une enquête pour déterminer les causes de L’incident et rien de plus ne peut être dit pour l’instant jusqu’à la conclusion de cette enquête. Le public sera informé en temps utile.

Ethiopian est une entreprise fiable et réputée qui respecte les normes et procédures internationales sur tous ses marchés. Nous exploitons une flotte ultra-moderne et la plus récente du secteur, avec, notamment des Airbus A350, Boeing 787-8, Boeing 787-9, Boeing 777-300ER, Boeing 777-200LR, Boeing 777-200 Cargo, Boeing 767 et Bombardier Q-400 à double cabine, avec un âge moyen de la flotte de cinq ans.

Nous remercions notre personnel navigant et le personnel de l’aéroport pour leur gestion professionnelle de l‘incident.