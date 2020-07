Exclusion de Cissé Lô : Le silence des élus de Touba et Mbacké inquiète !

Silence on exécute Moustapha Cissé Lô

Ses partisans de Touba et Mbacké adoptent un silence de cathédrale depuis que l’affaire de l’ex vice-président du groupe parlementaire Benno Bok Yakaar s’est ébruitée.

Ainsi, les élus au Conseil Économique, Social et Environnementale, les Hauts Conseillers des Collectivités Territoriales ont la lourde responsabilité de se prononcer sur la question. Soit ils sont pour, soit ils sont contre. Le constat demeure général du fait qu’aucune d’entre ses personnalités politiques ne se sont prononcées, adoptant la posture du mutisme et bouche cousue.

Pourtant, le Député Moustapha Cissé Lô, au vu de son parcours politique en tant que coordonnateur départemental du parti Apr à Mbacké, le seul d’ailleurs que le Président Macky Sall avait choisi du fait de son implication dans le combat qui l’a mené à la tête du pays, compte des alliés à qui il a fait leur promotion politique. Parmi eux on peut citer le HCCT Mactar Diop et Mme Mbaye, le Ministre Conseiller Cheikh Abdou Baly Mbacké entre autres. Face à l’histoire et face au peuple, ils doivent se déterminer. Leur mutisme installe le doute dans la tête des populations.

Mais comme le dicton dit « qui ne dit rien consent », on peut aisément comprendre qu’ils veulent garder leur poste et leur proximité avec le Président Moustapha Cissé Lô.

En tout état de cause, le constat est que Touba et Mbacké qui restent toujours une base politique et naturelle de l’ancien président du Parlement de la Cedeao qui compte beaucoup de sympathisants et de militants malgré son exclusion du parti qu’il a lui-même créé avec le Président Macky Sall.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn