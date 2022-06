Exclusivité ! L’homme du Palais qui veut la défaite de Benno aux Législatives

C’est un rebut humain, un homme retors dont la redoutable intelligence est cyniquement dirigée contre tous ceux qui travaillent pour l’intérêt du Président Macky Sall, surtout s’ils ont des principes, une légitimité politique ou historique, et un caractère bien trempé.

Cet adepte des combines, complots en tous genres excelle dans l’art de la manipulation, si bien que son redoutable talent éprouvé en ce domaine, a ruiné des carrières pourtant hautement importantes pour le pays, et le renforcement du leadership politique du Président Macy Sall. Il a si bien travaillé l’oreille du Président qu’il n’a rien vu venir, et quand il s’est rendu compte de l’étendue du désastre dans lequel il avait été entrainé, c’était hélas trop tard.

Le Président Macky Sall a tenté par tous les moyens de rattraper les erreurs stratégiques qu’il avait commises, en prêtant foi aux théories complotistes et autres stratégies qui au finish se sont révélés fausses pour les premières, et inefficaces pour les secondes.

Il veut la défaite de Benno aux législatives, pour continuer de contrôler le président Macky Sall

Cet homme désormais sur la sellette, est en train de préparer un coup d’éclat majeur avec toute la fourberie dont il est capable, et cette fois-ci, il joue sa survie au cœur du régime. Sa cible n’est personne d’autre que le Président Macky Sall himself, qu’il est déterminé à affaiblir pour imposer à nouveau sa présence et ses idées inopérantes qui ont valu au régime un mois de mars 2021 des plus compliqués à la suite du départ des caciques du pouvoir, proprement éliminés par ses soins sur la base de fausses accusations de complots contre le pouvoir du Président !

L’homme du Palais, fort de ses talents et de son entregent travaille désormais à la perte des élections législatives. Il a entamé un travail insidieux de sape de l’entourage présidentiel, par la discréditation des ténors de la coalition BBY, au premier rang desquels Aminata Touré et Benoit Sambou.

Contre la première nommée, l’homme fomente le projet de lui faire reprocher son manque d’implication dans la campagne car elle aurait l’intention de faire perdre la liste de la coalition qu’elle dirige, pour se venger d’un Macky Sall qui l’avait limogée de son poste de Premier Ministre, avant de la chasser du CESE, pour faire place nette à Idrissa Seck. Sa théorie serait que Mini n’a jamais digéré cet affront humiliant infligé par Macky Sall, qui avait promu un Idrissa Seck contre qui elle avait dirigé toutes les attaques et contre-attaques du régime, à chaque fois qu’il fallait aller au charbon pour défendre le Président…

Selon la thèse que l’homme du palais développe actuellement donc, elle serait aidée dans son travail de sabotage par un Benoit Sambou frustré et déçu de son poste actuel, confiné à la présidence de la Commission Nationale du Dialogue des Territoires (Cndt), une coquille vide pour retraité cherchant un repos douillet.

Les sombres desseins de l’homme du palais sont clairs : crier haro sur les ténors de la coalition BBY qui travaillent loyalement pour le Président Macky Sall, déstabiliser la liste BBY avec la complicité de ses sicaires qui servent fanatiquement sa cause pour démontrer, une fois qu’il aura isolé à nouveau Macky Sall au sortir des législatives, qu’il a la formule qui sauvera la situation, et renforcera son pouvoir malgré la défaite de sa liste !

L’homme du palais comme un chat qui retombe sur ses pattes a toujours réussi à faire le vide autour du Président, au point de régner en maitre absolu du régime au cœur du pouvoir.

Ce Raspoutine n’a jamais été aussi nuisble que maintenant, au vu de la crise profonde qui affecte le régime du Président Macky Sall aux abois, quasiment harcelé par le peuple dans un contexte socio politique des plus fragiles. Sa taskforce républicaine censée défendre le Président, quasiment mort-née a disparu des écrans. Tous ceux qu’il a mis sur les rampes de pouvoir après avoir écarté les piliers du pouvoir se cachent de peur quand Ousmane Sonko et YAW bandent les muscles, et pire, ils ne sont d’aucune utilité au Président de la République, obligé d’être au four et au moulin, sur tous les plans.

Le Président Macky Sall a décidé de nettoyer les écuries d’Augias. Et l’homme du Palais sait qu’il sera jeté avec la paille des étables.

C’est donc dire qu’il n’a jamais été aussi dangereux que dos au mur : la coalition BBY est avertie !

La rédaction de xibaaru