Faire du Talatay Nder un patrimoine socioculturel en Afrique !

Un 7 Mars 1820, de braves dames ont préféré mourir afin d’éviter à leur communauté une humiliation face aux Maures esclavagistes ; un acte de bravoure et ce, malgré la violence de leur mort.

Deux cents ans après, les mémoires restent de marbre, la douleur aussi présente à l’approche de la commémoration du 7 mars.

La fierté d’être fils ou fille du Walo demeure aussi forte et il est de notre devoir de mettre le Talatay Nder dans l’agenda culturel du Sénégal pour ne pas dire religieux, faire du 7 mars une journée spéciale qui retrace l’historique de cette fatidique date.

Nous appelons les autorités à se mobiliser autour de l’essentiel avec, en premier lieu, le gardien de la Constitution, Son Excellence Macky Sall mais surtout la Première Dame, Marieme Faye Sall qui, à elle seule, représente l’esprit combatif de ces femmes martyrs.

Ce 7 mars 2020 doit être pour tout le Sénégal, mais aussi pour toute l’Afrique, une date qui rappellera à l’oppresseur que de vaillantes dames ont eu le courage de s’immoler afin de ne pas vivre comme opprimées.

L’histoire retiendra mais ne sera jamais biaisée tant que des dignes fils du Walo seront les garants de leur culture et de ce patrimoine ô tant prisé et enviable.

Nous avons besoin de faire plus avec cette commémoration, rendre hommage et faire en sorte que plus jamais nos soeurs, nos femmes, nos mamans ne soient victimes d’un monde qui ne leur donne que peu de possibilités d’exister.

Donnons à cette journée toute l’ampleur qu’elle mérite afin que les prochaines générations puissent être aussi des Nder à leur manière, inculquer à ces femmes la valeur humaine mais aussi l’importance d’être libre car, au finish, cette liberté n’est pas seulement physique mais bien plus que ça voir même spirituelle.

Ceci est un appel afin de donner à Nder tout son mérite, y ériger un musée et mettre en avant l’aspect touristique enfin pour que les étrangers puissent à jamais se rappeler qu’un jour des femmes ont résisté à leur manière et ce, au péril de leurs vies.

Nous invitons toutes les forces vives de la nation à s’imprégner de cette magnifique culture afin que le Sénégal en sorte gagnant.

Adama DIAW dit DIAW FARA

WALO WALO DE NDER