Fanzone : Mamadou Badiane a comblé les désirs des habitants de Mbacké

Les populations de Mbacké se sont retrouvés à la fanzone installé au terrain de la gare. C’est le président de l’équipe fanion de Mbacké qui a permis aux férus du football de savourer les délices d’un premier sacre continental.

Le président Mamadou Badiane a par ce geste permis aux Mbackois de communier dans la chaleur et la ferveur de la finale historique qui a permis à Sadio Mané et ses coéquipiers de goûter aux délices de la victoire face à Mohamed Salah et les pharaons de l’Égypte.

Les autorités ont fait le déplacement pour vivre les moments forts de la fête du football. Le préfet Amadoune Diop et le commissaire Diallo ont magnifié l’ambiance des grands jours vécue à Mbacké.

Au coup de sifflet final de l’arbitre sud africain, l’ambiance a atteint son paroxysme. On se congratulait de gauche à droite avec des cris de joie et de fierté. Le sentiment de vivre les premiers instants d’une victoire éclatante et historique surtout avec le mental et la manière de la part des protégés du sélectionneur national Aliou Cissé.

Tout le monde a salué le geste du président Mamadou Badiane. Selon Mor Diaw plus connu sous le sobriquet de Georges, l’action doit inspirer toute la population à s’unir derrière l’équipe de Baol fc pour qu’enfin, l’on puisse accéder en ligue professionnelle.

Voici les images.