Felwine Sarr décrédibilise l’intellect, selon…

FELWIN, DE QUOI L’ACHARNEMENT EST-IL LE NOM : LE Pr SARR DECRIDIBILISE L’INTELLECT

Le Sénégal vit actuellement ce qu’on peut appeler « la panne des intellectuels » et aussi le sabordement d’une conscience citoyenne à cause des intellectuels dont les contributions dans l’espace public s’orientent vers des faits divers, des idées de basse-cour et des prises de position qui s’éloignent des valeurs principielles. Le Pr Felwin Sarr écrit que Pape Allé Niang est victime de « l’acharnement judiciaire». Si on lui concède l’acharnement, le Pr Felwine Sarr n’a jamais déploré le lynchage médiatique doublé de contre-vérités orchestré par Pape Alé Niang à l’endroit du général Moussa Fall. Car Pape Allé s’est trompé de Moussa Fall. Le Moussa Fall, propriétaire d’un immeuble de 6 milliards, n’est pas celui qui commande la gendarmerie. Ensuite, jusqu’à présent, le Pr Sarr n’a pas dénoncé les dérives médiatiques de Pape Alé Niang sur le Commissaire de police Yague. Quand le journaliste-politicien avoue que le commissaire Yague a évacué sa famille aux Etats-Unis d’Amérique pour lui éviter actuellement le sort tragique au Sénégal alors que la famille de ce dernier vit depuis plus de 25 ans aux USA, le Pr Felwine Sarr ne parle pas d’acharnement. Toute honte bue, il se tait.

Et pourtant, le Général Fall et le Commissaire Yague sont, tous deux, des citoyens comme Pape Alé Niang. Où est l’objectivité ? Le Pr Sarr est en train de décribiliser l’intellect. Son manque de rigueur intellectuelle frise le mépris.

Dommage, l’espace public est sevré des contributions, analyses, prises de position de haute portée, de ces intellectuels de la trempe du Pr Kader Boye, Pathé Diagne, l’économiste Moustapha Kassé, Makhtar Diouf, Djibril Samb, Malamine Kroumah, Fatou Sow Sarr, Magueye Kassé, Mame Moussé Diagne, Chérif Salif Sy, Ndongo Samba Sylla, Aziz Salomon Fall, Seydou Sy Sall, l’écrivain Mamadou Dione de Diass et tant d’autres.

Et l’auteur de l’ouvrage « Afrotopia », le Pr Felwin Sarr, (apprécié à ses débuts), deçoit actuellement la communauté intellectuelle. Dans quelques sites d’information du mercredi 4 janvier 2023 et la presse écrite du jeudi 5 janvier 2023, le Pr Sarr balance sa tarte en écrivant sur le Président de la République : « Le fait même d’entretenir le clair-obscur est un aveu. La dérive autoritaire commence quand le prince peut faire dire au signe linguistique ce qu’il veut. Le Sénégal ressemble à une barque qui a perdu son cap ». Dès l’entame de son mandant de 2019, les politiciens du « ôte toi que je m’y mette » embrasent et polluent le pays dans le débat du 3ème mandat, occultant les débats économiques, sociaux, culturels, scientifiques, environnementaux, politiques au sens noble du terme, que sais-je encore. Felwin cautionne et entre dans la danse pour faire tomber son masque politicien, s’embourbant dans les faits divers pour condamner Adji Sarr et défendre Sonko dans ses premiers textes, suivant son mentor Boris Diop qui aussi s’adosse au fait divers Adji Sarr-Sonko, protégeant le leader du Pastef et assommant la masseuse du client de Sweet Beauté. Quelle maladresse de cet intellectuel politicien encagoulé, espérant un hypothétique poste juteux à la fantomatique République de Yewwi askanwi. Quelle illusion!

Voilà ce que le Pr Sarr, l’intellectuel politicien nous rabache comme les politiciens en manque d’idées programmatiques: « Le président de la République en décembre 2019, à la question de savoir s’il allait se présenter ou pas pour un troisième mandat avait répondu par un ni oui ni non. Lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2022, il n’a pas évoqué la question. Cependant, tous les actes qu’il a posés depuis, indiquent qu’il se prépare à y aller (Lu Defu Waxu) ». Quel jugement subjectif.

En s’adressant au président, Sarr écrit: « Lorsqu’il y aura des manifestations et des troubles contre un troisième mandat – et il est à prévoir qu’il y en ait si vous vous présentez – car il n’y a aucune raison pour que le peuple sénégalais accepte en 2024 ce qu’il avait refusé en 2012, et que des vies humaines seront perdues, car vous avez surarmé la police et la gendarmerie. Vous en porterez la responsabilité».

Felwin, vous êtes un petit bourgeois, on ne vous a pas connu de vécu de maoiste, troskiste, marxiste ou d’un homme de gauche. Vous êtes un intellectuel de salon. Economiste de formation, on ne vous entend jamais sur des débats économiques, mais, plutôt sur des sujets politiciens et de faits divers. L’adresse au Président de la République est une incitation à la violence. De grâce soyez devant les hypothétiques marcheurs avec votre famille le jour de la manifestation. Comme vous préférez l’argument physique et de violence à l’argument juridique ou de la décision du Conseil constitutionnel, assumez votre appel à la violence.

Comme la chasse aux primes ne vous suffit pas, c’est vous qui perdez le cap. Avec les Ateliers de la pensée en collaboration d’avec votre ami Achille Membe, commandés par la France et le montage du retour des biens culturels dont la prime vous incombait plus que le retour des objets, le comité scientifique de la Biennale de 2022 avec une prime très juteuse sans faire correctement le boulot, ce qui vous a poussé à déserter les amphithéâtres pour créer d’abord votre spectacle théâtral financé par la Belgique et le Sénégal, ensuite former votre groupe musical pour capter des subventions de la France, de la Belgique et du Sénégal. N’est-ce pas votre ami Achille Membe, pourfendeur de la France pedant plus de 15 ans, qui a livré une partie de la jeunesse africaine à la France lors de la rencontre de Montpellier ? Honte à Felwin. Mindiss ne te reconnaît pas.

Amadou SENE (Philosophe)